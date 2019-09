Ângelo Rodrigues está “totalmente fora de perigo”

O actor Ângelo Rodrigues encontra-se “totalmente fora de perigo”, informou a agência que o representa, a Glam.

“Até ao momento, Ângelo foi submetido a quatro intervenções cirúrgicas, seguidas de tratamento em câmara hiperbárica. Não existe qualquer risco de amputação da perna”, como chegou a ser avançado, anunciou a Glam em comunicado.

“O actor agradece as inúmeras manifestações de carinho e todo o respeito demonstrado. Só serão dados mais esclarecimentos se houver alguma alteração do seu estado clínico”, acrescenta a nota.

Depois de ter sido submetido a cirurgias para retirar tecidos mortos e músculos infectados, o actor, de 31 anos, foi submetido, esta semana, a um tratamento em câmara hiperbárica. Objectivo: acelerar a cicatrização e pôr de parte uma possível amputação a uma das pernas, da qual foi retirada uma grande quantidade de tecido necrosado.

Ângelo Rodrigues encontra-se internado no Hospital Garcia de Orta, desde há uma semana, na sequência, avançou o Correio da Manhã, de uma infecção provocada por injecções de testosterona que o próprio terá administrado por razões estéticas.

As injecções de testosterona que o actor terá tomado com o objectivo de ficar com o corpo aparentemente mais musculado não são feitas por profissionais habilitados, geralmente são encomendadas pela Internet e administradas em ginásios, alertaram médicos ouvidos pelo PÚBLICO.

“É como se fosse um doping dos músculos. O músculo desenvolve não só na zona onde é injectado, mas em todo o corpo. Fica insuflado. O problema é que ao fazer essas injecções os músculos ficam destruídos e libertam uma substância que entope os órgãos, daí a necessidade de fazer hemodiálise [no caso de Ângelo Rodrigues, caso se confirme que foi pela toma de testosterona]”, descreve o cirurgião plástico Miguel Andrade.

Ângelo Rodrigues tornou-se conhecido pela sua participação na série Morangos com Açúcar, em 2007. Desde então tem entrado em várias novelas. A última foi Golpe de Sorte, transmitida pela SIC.