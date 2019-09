Poster de Toy Story assinado por Steve Jobs comprado por 31.250 dólares

Um poster do famoso filme de animação Toy Story, assinado por Steve Jobs quando o empresário era dono da Pixar, a empresa responsável pelo filme, foi arrematado num leilão por 31.250 dólares, cerca de 28.400 euros.

O poster mostra as duas principais personagens de Toy Story – o cowboy Woody e o astronauta Buzz Lightyear – e tem cerca de 90 centímetros de altura e 60 centímetros de largura. Foi arrematado com apenas uma licitação.

A leiloeira americana Nate D. Sanders descreveu o poster como “um extraordinariamente raro poster da Pixar Animation Studios, assinado pelo seu co-fundador Steve Jobs após 1995, quando Toy Story, a primeira longa metragem de animação feita por computador, se estreou.” A descrição acrescenta que “a lendária visão de Job é evidente no seu apoio à Pixar, cujo potencial foi imediatamente concretizado no sucesso de Toy Story, que conseguiu três nomeações para os Óscares da Academia, recordes de bilheteira e uma reputação como um dos melhores filmes de animação de todos os tempos”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foi a fortuna de Jobs que permitiu a criação da Pixar . Em 1986, após ter deixado a Apple – onde tinha perdido uma luta interna e estava remetido para um cargo não executivo – Jobs, então um multimilionário à procura de projectos, decidiu financiar com cinco milhões de dólares uma equipa que trabalhava no departamento de efeitos especiais da Lucasfilm, a produtora do cineasta George Lucas.

Em 1988, a Pixar lançou uma curta-metragem de animação por computador, sem diálogos, chamada Tin Toy, que ganhou naquele ano o Óscar para Melhor Curta-Metragem de Animação. Em 1995, e já numa parceria com a Disney, surge Toy Story, que deu origem a várias sequelas. A venda da Pixar à Disney, em 2006, viria a tornar Steve Jobs no maior accionista desta empresa.