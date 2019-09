Portugueses estão mais ponderados nas compras

A crise marcou os portugueses, que acham que ela ainda não passou e mantiveram alguns hábitos como uma maior contenção e ponderação nas compras, revela um estudo hoje divulgado.

O 2.º Grande Inquérito de Sustentabilidade revela que, apesar dos portugueses se identificarem com todas as orientações de consumo que lhes foram apresentadas, sobressai o perfil do “consumidor constrangido”, que tenta não chegar ao fim do mês sem dinheiro, a par do “consumidor suficiência”, que opta por escolhas conscientes e mais ponderadas e não compra o que realmente não lhe faz falta.

“A importância atribuída aos dois perfis revela que os portugueses continuam a dar peso à gestão cuidada do seu orçamento familiar, contendo despesas (particularmente na dimensão de gerir o orçamento para que não falte dinheiro)”, revela o estudo do Instituto de Ciências Sociais (ICS) da Universidade de Lisboa.

Estas atitudes perante o consumo são consonantes com as preocupações manifestadas neste estudo pelos portugueses, que acham que a crise ainda não passou e têm como principal preocupação o desemprego.

Os dois perfis que se seguem, também muito valorizados, são aqueles que surgem associados ao perfil do “prosumidor” (capacidade de construir ou reparar os produtos que utiliza), e do “consumidor ético” (dar relevo ao impacto das suas práticas de consumo no mundo que o rodeia).

Segue-se o “consumidor escolha”, que valoriza a diversidade de opções de consumo, o “consumidor explorador”, que valoriza a novidade no consumo, o “consumidor comunicação”, que valoriza o consumo enquanto representação do seu estilo de vida e, por fim, aquele que tem menor destaque, o “consumidor hedonista”, que valoriza o consumo enquanto fonte de prazer.

“De certa forma, estes perfis podem estar alinhados com os do “constrangido” e do “suficiente"”, afirmam os autores, explicando: “Uma das práticas de contenção de despesas que ganhou maior expressão no pico da crise económica foi a procura de produtos em promoção e lojas de descontos, ou visitar espaços de vendas ou trocas de produtos em segunda mão. Essa busca pode desencadear algumas das características do “consumidor explorador”, nomeadamente a curiosidade, a aventura, a exploração por espaços novos que não se visitavam antes”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os investigadores do ICS consideram ainda que estes perfis de consumo “parecem estar coerentemente alinhados num eixo de dualidade pós-crise nas orientações de consumo, já detectado no anterior inquérito”.

“Por um lado, uma busca pela poupança face a recursos económicos escassos, por outro, a emergência de uma forma diferente de olhar o consumo mais atenta às implicações éticas e à necessidade de reduzir consumos excessivos e desperdícios”, explicam.

No 2.º Grande Inquérito sobre Sustentabilidade (a primeira edição é de 2016) foram inquiridas 1700 pessoas, entre Novembro e Dezembro de 2018. A amostra, estratificada por região, género e idade, é representativa da população. O projecto é promovido pela Missão Continente, um programa da Sonae que é proprietária do PÚBLICO.