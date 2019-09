Três menores incendiaram 1,5 hectares no Parque Natural de Sintra

A Guarda Nacional Republicana (GNR) identificou esta quarta-feira três menores, todos com 13 anos, pela autoria de dois incêndios florestais na localidade de Nafarros, no concelho de Sintra. Em comunicado, a GNR explica que os militares se deslocaram ao local do fogo depois de um alerta por parte do vigilante de um posto de vigia pertencente à Rede Nacional de Postos de Vigia da GNR.

“Na sequência das diligências efectuadas, foi possível apurar que os menores teriam estado nas imediações do local onde ocorreu a ignição, momentos antes do seu início, e que, alegadamente, teriam provocado os incêndios, resultando numa área total ardida de cerca de 1,5 hectares de mancha florestal pertencente ao Parque Natural de Sintra – Cascais”, diz a nota.

A GNR afirma ainda que, após identificação dos menores, os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste – Sintra.

A acção contou com o apoio do Núcleo de Investigação de Crimes e Contra-ordenações Ambientais de Lisboa.