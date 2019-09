Doentes vão ter médico ou enfermeiro responsável pelo diálogo dentro dos hospitais

Na passagem por um hospital público, o doente deve ter o nome de um profissional que funcione como “o meu médico” ou “o meu enfermeiro”, de forma a permitir a criação de “um vínculo de diálogo e confiança”. Esta é uma das medidas previstas no Compromisso para a Humanização Hospitalar que esta quarta-feira foi assinado por 49 unidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS), numa sessão com a ministra e a secretária de Estado da Saúde, em Vila Nova de Gaia.

Continuar a ler