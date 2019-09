Doente morre após queda em hospital e outro é trocado ao ter alta

Um doente com cancro em fase avançada morreu dois dias depois de ter caído e de ter fracturado a coluna vertebral no Hospital de Beatriz Ângelo (Loures) onde estava internado para tratamento da sua patologia oncológica. A Entidade Reguladora da Saúde (ERS), a quem a mulher do paciente se queixou, lamentando que ele tivesse morrido não da doença mas devido à queda que o terá deixado “tetraplégico”, concluiu que o hospital “não acautelou o [seu] devido acompanhamento”, sobretudo tendo em conta “o especial estado de debilidade” em que se encontrava.

Continuar a ler