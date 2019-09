Buscas para encontrar triatleta desaparecido no rio Minho prosseguem na quinta-feira

As buscas pelo triatleta de Barcelos que desapareceu no domingo no rio Minho vão continuar na quinta-feira com os mesmos meios humanos dos últimos dias, nomeadamente 40 operacionais, disse à Lusa o capitão Pedro Costa.

À semelhança do que aconteceu esta quarta-feira, as buscas na água, apeadas e aéreas vão ser retomadas às 08h00 de quinta-feira e prolongar-se-ão até às 19h30, adiantou.

O triatleta desapareceu no domingo quando fazia a travessia do rio Minho, durante o XII Triatlo da Amizade Cerveira-Tomiño, organizado pelos municípios de Vila Nova de Cerveira, Alto Minho, e Tomiño, na Galiza.

O alerta às autoridades foi dado pelas 15h45.

As buscas na quinta-feira vão ser feitas com lanchas, uma delas espanhola, motas de água, botes e, da parte da tarde, com um avião que tem a vantagem de percorrer uma área extensa, afirmou.

Além disso, serão realizadas buscas apeadas nas margens do rio, quer em território português, quer em território espanhol, acrescentou.