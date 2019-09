Metadados: Provedora leva lei ao Constitucional, mas por motivos diferentes dos partidos

A provedora de Justiça enviou a Lei dos Metadados para o Tribunal Constitucional, requerendo a sua declaração de inconstitucionalidade, mas por motivos diferentes dos suscitados pelo BE, PCP e PEV. Enquanto o pedido de fiscalização sucessiva apresentado por estes (e que ainda aguarda decisão) se refere ao acesso a esses dados pelos serviços secretos e polícias, Maria Lúcia Amaral pede que seja apreciada a forma como os dados são recolhidos e conservados pelas operadoras de telecomunicações. Trata-se, portanto, de uma questão que está a montante do acesso por parte das autoridades policiais.

A lei obriga as operadoras destes serviços a conservar, durante um ano, todos os dados gerados ou tratados no âmbito de um serviço telefónico nas redes fixa e móvel, de acesso à Internet, de correio electrónico e ainda de comunicações telefónicas através da Internet. Para a provedora de Justiça, esta universalidade de dados viola não apenas a Constituição Portuguesa como também a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia.

Em causa estão “dados que revelam a todo o momento aspectos da vida privada e familiar dos cidadãos, permitindo rastrear a localização do indivíduo ao longo do dia, todos os dias (desde que transporte o telemóvel ou outro dispositivo electrónico de acesso à Internet), e identificar com quem contacta (chamada – inclusivamente as tentadas e não concretizadas – por telefone ou telemóvel, envio ou recepção de SMS, MMS, de correio electrónico, ou de comunicações telefónicas através da Internet), bem como a duração e a regularidade dessas comunicações”, concretiza Maria Lúcia Amaral no pedido enviado para o Palácio Ratton.

“Entende-se que tal regime restringe indevidamente os direitos fundamentais à reserva da intimidade da vida privada e familiar e ao sigilo das comunicações, violando ainda o direito fundamental a uma tutela jurisdicional efectiva, todos consagrados na Constituição da República Portuguesa”, lê-se na nota informativa publicada na página da Provedoria de Justiça. Na carta enviada ao Tribunal Constitucional, a provedora lembra ainda que a directiva europeia com base na qual foi elaborada esta lei já foi considerada ilegal pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, precisamente pela violação desproporcional e indiscriminada dos direitos dos cidadãos.

A lei está em vigor desde Agosto de 2017, depois de ter sido promulgada pelo Presidente da República, e a ser aplicada efectivamente com acesso pelos serviços de informações desde Março deste ano. Isto apesar do pedido de fiscalização sucessiva apresentada pelo BE, PCP e PEV em Janeiro de 2018, que ainda não conheceu uma decisão final.

Antes de enviar a lei para o Tribunal Constitucional, a provedora de Justiça tinha emitido uma recomendação ao governo no sentido de alterar a lei na parte relativa à conservação dos dados, depois de a questão lhe ter sido suscitada por uma associação de defesa dos direitos digitais, a D3. Em Março, a ministra da Justiça respondeu-lhe dizendo que iria “acompanhar com preocupação as questões” suscitadas, mas uma vez que a lei tinha sido aprovada no parlamento, não seria possível o executivo apresentar uma proposta de lei com essa alteração.