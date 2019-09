Alfândega da Fé: uma maratona de fotografia focada em portas e janelas

Uma maratona de fotografia vai registar e dar a conhecer a identidade de Alfândega da Fé através de portas e janelas deste concelho do distrito de Bragança, que serão depois expostas no Centro de Interpretação do Território (CIT). A Câmara de Alfândega da Fé divulgou que esta segunda maratona fotográfica que o município organiza decorrerá no sábado, 7 de Setembro, e é aberta aos amantes da fotografia e a todos os que gostam de divulgar o território.

Portas e janelas serão a temática central da iniciativa “e darão o enquadramento a este concurso que resultará numa exposição intitulada “Porque te (im) portas... e janelas?!”, que “ficará patente na sala de exposições do CIT”, explica em comunicado a autarquia presidida por Eduardo Tavares.

O gosto por eternizar o que de melhor tem o concelho de Alfândega da Fé é uma prática recorrente do Centro de Interpretação do Território Sambade/Alfândega da Fé (CIT) e, na opinião dos responsáveis, “não há melhor forma do que os retratos para memorizar aquilo que mais apraz ver”.

As portas e as janelas do concelho “vão abrir-se e pretende-se que através delas se dê a conhecer mais uma vez o concelho de Alfândega da Fé, seja nos seus edifícios, nas suas paisagens, na sua cultura ou nas suas gentes”.

Os promotores acreditam que “não será difícil aos fotógrafos obterem os melhores cenários, num concelho rico em diversidade geográfica, com variedade de património arquitectónico, umas vezes arcaico, outras vezes contemporâneo, com adornos nobres e simples, com cores vibrantes ou simplesmente unicolor, com arquitecturas grandiosas, e outras pequenas e humildes”.

A II Maratona Fotográfica CIT 2019 “pretende ser mais uma iniciativa de carácter social e cultural que envolva a população e a comunidade no geral com o intuito de apresentar um conjunto de vários registos fotográficos que abram as portas e remetam para os cenários mais belos do concelho de Alfândega da Fé”.