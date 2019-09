Socialismo na gaveta

Moro na Alameda D. Afonso Henriques. Tenho 5 netos em idade de frequentarem parques infantis. Infelizmente, a presidente da Junta de Freguesia de Arroios, Margarida Martins, ex-presidente da Abraço, obriga-me a procurar outros espaços de outras freguesias, devido ao mau estado e à perigosidade que o referido parque apresenta.

Os ratos proliferam ao redor do equipamento, por estar desprotegido, faltando muitos dos taipais de madeira que o envolvem. Será porque o mesmo é essencialmente frequentado, maioritariamente, por emigrantes de origem asiática e outros? Não tenho problemas em que os meus netos se misturem, bem pelo contrário, receio, sim, pela sua saúde e segurança ! Tanta propaganda em torno do multiculturalismo da referida freguesia e, afinal, tanto abandono e indiferença pela dignidade de todos que aqui acorrem.

Maria Salgado, Lisboa

A dependência das redes sociais

As redes sociais permitem, como toda agente sabe, que as pessoas estejam conectadas em qualquer parte do mundo. Para além de outros desfrutes que proporciona. No entanto, também existe o lado negativo desta moderna e desenvolvida forma de comunicação quando as pessoas – principalmente jovens - se tornam dependentes, se tornam adictos de forma doentia, passando horas e horas em frente ao pequeno écran do telemóvel e/ou do computador, o que provoca comportamentos compulsivos de ansiedade. Estudos recentes chegaram à conclusão que os jovens que permanecem muito tempo utilizando os seus telemóveis e computadores, esperando, a todo o momento, o “gosto” a comentários ou publicações que colocam nas redes sociais, desencadeiam uma reacção cerebral no seu organismo. O mesmo ocorre com os jogos, os jogos de azar e os designados videojogos que a Organização Mundial de Saúde (OMS) considera como patologias. Li, algures, uma entrevista de David Greenfield, professor de Psiquiatria da Universidade de Connecticut, entrevista na qual o professor referiu que a adicção do telemóvel é muito similar às demais dependências devido ao facto de causar interferências da dopamina, o neurotransmissor que regula o circuito cerebral de compensação, o que significa que estimula as pessoas a desenvolverem actividades que "crêem” lhes dará prazer e satisfação. Cada vez que surgem notificações no telemóvel dos utilizadores, sobe o nível de dopamina porque se julga que “nos” chegou alguma coisa nova, algo de intenso interesse. Porém, o problema é que não se pode saber se acontecerá algo de agradável, algo de prazenteiro. Por consequência desenvolve-se o impulso de” controlar”, continuamente, o telemóvel desencadeando-se o mesmo mecanismo que se activa no jogador impenitente.

António Cândido Miguéis, Vila Real