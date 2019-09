Proposta para travar “Brexit” sem acordo aprovada em primeira votação

A Câmara dos Comuns do Reino Unido aprovou esta tarde, numa primeira votação, uma proposta de lei que tem como objectivo impedir a saída do país da União Europeia sem acordo. A proposta foi aprovada com 329 votos a favor e 300 contra.

Para ser lei, a proposta tem ainda de ser aprovada na votação global na Câmara dos Comuns, esta quarta-feira, e depois ser aprovada na Câmara dos Lordes – o que deve acontecer até segunda-feira.

O último passo é a promulgação pela rainha, o que poderá também acontecer na segunda-feira.

Esta proposta de lei foi posta a votação contra a vontade do primeiro-ministro, Boris Johnson, e conta com o apoio de pelo menos 21 deputados do seu Partido Conservador.

Se entrar em vigor, a lei obrigará o primeiro-ministro a pedir um novo adiamento do prazo final do “Brexit”, de 31 de Outubro para 31 de Janeiro de 2020.

Para não ter de pedir esse novo adiamento, Boris Johnson tem de fazer uma de duas coisas até 19 de Outubro: ou convencer o Parlamento a aprovar um novo acordo de saída com a União Europeia, ou a sair sem qualquer acordo.

O primeiro-ministro diz que a proposta de lei em causa equivale a uma rendição do Reino Unido à vontade da União Europeia e que a sua aprovação apenas vai activar mais um “adiamento sem sentido”.

E já anunciou que vai apresentar ao Parlamento uma moção para a convocação de eleições antecipadas assim que a proposta de lei for aprovada na Câmara dos Comuns, em princípio na noite desta quarta-feira. Segundo os media britânicos, essa eleição poderia ter lugar no dia 15 de Outubro – poucos dias antes da última cimeira europeia sobre o “Brexit” e antes da data marcada para a saída do Reino Unido.

Mas para que essa eleição seja marcada, a moção de Boris Johnson tem de ser aprovada por dois terços do Parlamento, e o Partido Conservador perdeu nos últimos dias a sua curta maioria de apenas um deputado.

O líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, disse na terça-feira que só aceita ir a votos depois de a proposta de lei que está em votação na Câmara dos Comuns entrar em vigor – ou seja, não dará a Boris Johnson uma maioria de dois terços para convocar eleições esta quarta-feira, mas poderá fazê-lo na próxima segunda-feira.

Alguns responsáveis do Partido Trabalhista estão a tentar convencer Corbyn a apenas aceitar eleições antecipadas depois de 31 de Outubro – quando já estiver certo que não é possível um “Brexit” sem acordo. Isto porque não confiam em Boris Johnson para manter a data de 15 de Outubro para as eleições – temem que o primeiro-ministro prometa agora aquela data e que depois a adie.

O primeiro-ministro quer manter a sua promessa de tirar o Reino Unido da União Europeia no dia 31 de Outubro, com ou sem acordo, mas não tem maioria na Câmara dos Comuns para isso. Na terça-feira, pelo menos 21 deputados do Partido Conservador aprovaram a moção que deu origem à proposta de lei em debate esta quarta-feira, desafiando Boris Johnson.

Também na terça-feira, o deputado conservador Phillip Lee abandonou a bancada da maioria e passou para os Liberais Democratas, que se opõem ao “Brexit”. Para além disso, Boris Johnson puniu os deputados rebeldes tirando-lhes a capacidade de votar em nome do Partido Conservador – o que, na prática, reduz ainda mais a margem de manobra para a sua estratégia.

Por esta altura, o Partido Conservador só pode contar, no máximo, com 299 votos para qualquer iniciativa, incluindo os dez do DUP – muito longe de uma maioria de dois terços.