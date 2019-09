Um telefone trouxe a paz a Moçambique e o Papa confirma-a

No dia em que o Papa Francisco inicia uma visita histórica a Moçambique o P24 conversa com Bárbara Reis, redactora principal do PÚBLICO, sobre o acordo de paz e a visita papal.

