Líder de Hong Kong vai desistir definitivamente da lei da extradição

A líder de Hong Kong, Carrie Lam, vai retirar formalmente a lei da extradição que está no centro dos protestos no território que duram há três meses, de acordo com a imprensa local. A confirmar-se, será o cumprimento integral de uma das principais reivindicações dos manifestantes.

Carrie Lam deverá anunciar publicamente a decisão ainda esta quarta-feira, segundo o South China Morning Post, que cita fontes governamentais.

O governo de Hong Kong tinha decidido já suspender o debate sobre a lei, mas os manifestantes exigiam que fosse totalmente abandonada, uma vez que enquanto figurasse na agenda parlamentar o debate sobre a sua aprovação poderia ser retomado a qualquer momento durante a legislatura. O diploma em causa iria permitir que suspeitos de crimes em Hong Kong pudessem ser extraditados para a China.

A lei foi alvo de uma forte oposição de parte significativa da sociedade, que receia que esta possa vir a funcionar como ferramenta de perseguição de activistas ou opositores ao regime chinês para que sejam julgados na China, onde o sistema judicial é fortemente condicionado pelo Partido Comunista.

A possibilidade de extradição para a China foi a ignição dos primeiros protestos, no início do Verão, mas entretanto as exigências dos manifestantes ampliaram-se, sem que a mobilização tenha esmorecido. Para além do abandono da lei, os opositores querem uma amnistia para os activistas detidos, uma investigação independente à actuação da polícia antimotim, o fim da utilização do termo “motim” pelo Governo para definir as manifestações, e a introdução do sufrágio universal.

O governo apoiado por Pequim espera que a cedência na lei da extradição possa apaziguar a tensão vivida em Hong Kong nos últimos meses e potencialmente retirar força a futuros protestos.

Esta semana veio a público uma gravação de Lam, durante uma reunião à porta fechada com empresários, em que a chefe-executiva se queixava de ter pouca margem de manobra para pôr fim aos protestos.

Com o agravamento da tensão entre manifestantes, as autoridades locais ponderam aplicar o estado de emergência em Hong Kong, algo inédito desde a transferência da soberania para a China, em 1997. Para esta semana foi convocada uma greve geral e um boicote estudantil.