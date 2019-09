Rentrée do Coliseu do Porto leva ópera novamente à cidade

Até Dezembro, a programação da rentrée do Coliseu do Porto Ageas já está definida: na sala principal passarão cerca de 30 espectáculos mas é a ópera La forza del destino, de Giuseppe Verdi, e o espectáculo Circum-navegações, da Orquestra Metropolitana de Lisboa que se destacam.

Depois do enorme sucesso de La Traviata, em 2018, o Coliseu do Porto une-se novamente ao Teatro Nacional de São Carlos (TNSC) e leva La forza del destino à Iinvicta. A co-produção está marcada para 26 de Outubro. A dirigir estará o maestro italiano Antonio Pirolli, acompanhado pela Orquestra Sinfónica Portuguesa e pelo Coro do TNSC. A encenação é de David Pountney e a cenografia é de Raimund Bauer. A soprano é Julianna Di Giacomo e o tenor Kristian Benedikt. Estes assumirão o par Leonora/Alvaro, numa história intensa que se desenrola com guerra em plano de fundo. Estreia em Lisboa uma semana antes e terá cinco apresentações na capital, nas quais participarão solistas portugueses. Algo que não acontecerá no Porto.

Contudo, antes da composição do italiano Verdi ecoar no espaço privilegiado das grandes produções de ópera do Porto, o Circum-navegações levará a audiência a viajar até ao continente americano no dia 28 de Setembro. O espectáculo inspira-se na viagem iniciada por Fernão de Magalhães em 1519. “É um hino à descoberta de novos mundos e culturas”, pode-se ler na página oficial do Coliseu do Porto. Sara Coelho, assessora de imprensa desta sala de espectáculos, reforçou que a estrutura da pela é essencialmente portuguesa.

O que torna o Circum-navegações um destaque da programação dos próximos quatros meses é a componente lúdica que a direcção do Coliseu do Porto lhe atribui. Terá como banda sonora a Sinfonia do Novo Mundo e é o maestro Pedro Amaral que se encontrará ao leme da viagem musical da Orquestra Metropolitana de Lisboa.

O solista João Diogo Leitão, vencedor do Prémio Jovens Músicos, estará a cargo da guitarra no Concerto de Aranjuez, a mais popular da obra do espanhol Joaquín Rodrigo que também se ouvirá no Coliseu.

Ao longo de Setembro pode-se ainda assistir ao espectáculo da escola artística em residência no Coliseu - o Balleteatro -, e aos concertos de Maria Bethânia e Yann Tiersen. Outubro festeja o Dia Mundial da Música e dá-se a estreia de 10, a primeira peça de uma série dedicada a “Paisagens, máquinas e animais”, de Né Barros e José Alberto Gomes. Até Dezembro haverá concertos de Nick Murphy (ex-Chet Faker), Djavan, Pedro Abrunhosa, Toquinho, Ney Matogrosso, Os Azeitonas, Sam The Kid e o concerto de despedida dos palcos do fadista Carlos do Carmo, entre muitos outros. Poder-se-á ainda assistir aos bailados O Lago dos Cisnes e A Bela Adormecida, da companhia Russian Classical Ballet.

Como manda a tradição há 78 anos, o Circo de Natal volta a 13 de Dezembro e como habitual recebe alguns dos melhores artistas mundiais de circo em digressão. Haverá “perto de 40 sessões”, diz o Coliseu do Porto, em comunicado.

Texto editado por Ana Fernandes