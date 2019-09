Feira Alternativa de Lisboa espera acolher mais de 15 mil visitantes este ano

A Feira Alternativa de Lisboa, que decorrerá no parque de jogos do Inatel, em Lisboa, entre sexta-feira e domingo, espera acolher mais de 15 mil visitantes na edição deste ano, avançou hoje a organização do evento.

De acordo com um comunicado da organização, a feira pretende promover hábitos de vida saudável e de bem-estar físico emocional, oferecendo mais de 150 actividades, que incluem palestras com oradores nacionais e internacionais, workshops e aulas práticas.

“A área de exposição reunirá mais de 200 expositores, onde haverá espaços para consultas, diversos tipos de massagens, venda de produtos biológicos, cosmética natural e artesanato”, acrescenta a nota.

Já a zona de restauração da feira oferecerá alimentação saudável, incidindo sobretudo na vegetariana, na “vegan” nos e produtos biológicos.

A iniciativa tem também como objectivo “desmitificar as terapias alternativas e complementares e integrá-las de forma natural no quotidiano dos portugueses”.

“As opções na área das terapias complementares são muitas e variadas: massagens, reflexologia, reiki, acupunctura, cones indianos, cromoterapia, feng shui, mesa quântica, numerologia, astrologia, xamanismo, terapia regressiva, hipnose, bioenergética, domoterapia, cristaloterapia, terapia de som e leitura da aura, entre outras”, especifica o comunicado, acrescentando que haverá algumas aulas práticas no decorrer do evento.

A organização salienta ainda que pretende bater o recorde mundial do Guinness com a maior concentração de reflexologistas a realizar a terapia aos seus pacientes simultaneamente na manhã de domingo, no relvado do campo de jogos.

No sábado à tarde, haverá um momento de ioga em grupo e ao fim da tarde “os visitantes poderão fazer uma sessão de heart chakra meditation”, uma “dança meditativa com a duração de uma hora”, que inclui “exercícios simples de respiração, som e movimento que ajudam a aliviar a tensão interna”.

Relativamente às palestras, a organização destaca que são todas gratuitas e que o programa inclui um conjunto alargado de oradores nacionais e estrangeiros.

O evento vai realizar-se no Parque de Jogos do 1.º de Maio, do Inatel. As portas abrem na sexta-feira às 15h00 e fecham no domingo às 21h00.

A entrada individual para a feira custará seis euros e o passe de três dias 10 euros, sendo que as crianças até aos 10 anos não pagam.