Vai plantar uma árvore? Acaba de ganhar cinco bolas-de-Berlim

Cuidar do ambiente compensa e dá direito a sobremesa. Neste caso, a bolas-de-Berlim. A pastelaria lisboeta Berlineta lançou um desafio aos clientes: quem plantar uma árvore tem direito a cinco unidades gratuitas deste doce. Para participar, basta que tire uma fotografia (ou grave um vídeo) em que demonstra estar a plantar, de facto, uma árvore, enviando-a posteriormente para a empresa. Depois só tem de passar num dos pontos de venda da Berlineta – na loja da Estação de Santa Apolónia ou no quiosque da Gare do Oriente, em Lisboa – para receber a oferta.

A ideia, como explicou o proprietário, Alessandro Iuliano, surgiu numa conversa informal com amigos, em que falavam acerca dos incêndios em Portugal e, mais recentemente, a Amazónia, onde, em Agosto, arderam mais de 24 mil quilómetros quadrados de floresta. Neste sentido, consideraram que, como marca, deveriam contribuir de alguma forma para combater a desflorestação.

Até ao final deste ano, todas as pessoas são convidadas a participar, sublinhando-se que a promoção não é acumulável. “Caros clientes e amigos, não falamos de política e não apontamos o dedo, mas queremos fazer a diferença”, pode ler-se na página do Facebook da Berlineta, que deseja “ter uma voz activa no mercado”.

Questionado sobre a adesão dos clientes à iniciativa, Alessandro Iuliano revelou à Fugas que, “para já, esta iniciativa está a correr bem”. “Já oferecemos umas centenas de unidades e temos amigos, inclusive, que dizem que vão plantar árvores com os filhos, não tanto pelas bolas-de-Berlim, mas pela iniciativa em si”, frisou.

Apesar de não existir um objectivo concreto em termos de números de árvores a plantar até ao final de 2019, a empresa quer, com esta acção, contribuir para um mundo melhor. Como explicou o proprietário, a empresa vai fazer de tudo “para que [se possa] divulgar um número interessante no fim do ano”.

Também a Berlineta vai contribuir para a causa e plantar árvores. Além disso, contam já com o apoio de “algumas empresas maiores que também querem participar e ajudar”.

A empresa Berlineta tem-se dedicado a diversificar o mercado das bolas-de-Berlim: alfarroba, erva doce, beterraba ou cenoura são algumas delas, que se podem provar com cremes de nutella, caramelo, frutos do bosque, morango, pêssego, kinder bueno ou oreo no interior. Além de uma célebre bola, que até pode dividir opiniões: a bola-de-Berlim com carvão activado.

Para ter direitos às suas bolas-de-Berlim após plantar a árvore, poderá enviar a “prova” para o Facebook ou Instagram da marca.