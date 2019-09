A tribo Shanenawa dança pelo fim do fogo na Amazónia

Chamam-se Shanenawa e são um povo indígena que habita na aldeia Morada Nova (perto do município do Feijó), no Acre, um dos nove estados brasileiros da floresta amazónica que tem sido severamente afectada pela vaga de incêndios que assola o Brasil e outros países vizinhos.

No primeiro dia de Setembro, o povo Shanenawa fez parte de um ritual para celebrar a natureza e apelar ao fim dos incêndios na Amazónia.

Há nove anos que a Amazónia não ardia tanto no mês de Agosto. Este ano, e desde Janeiro, arderam na Amazónia cerca de 43.573 mil quilómetros quadrados, o que significa que mais de metade da área ardida foi consumida durante o mês de Agosto.

E embora Agosto tenha acabado, os fogos na Amazónia não deram tréguas, com Setembro a começar com 980 focos de incêndio registados na região da floresta amazónica brasileira – a mais extensa do mundo e com a maior biodiversidade registada numa área do planeta.

Juntando-se a várias outras vozes e rezas em todo o mundo, o povo Shanenawa recorreu à música, dança, orações e às práticas medicinais indígenas para apelar à paz na Amazónia e para homenagear a natureza.