Papa Francisco recebido em apoteose em Moçambique

O Papa Francisco aterrou esta quarta-feira à noite em Maputo para uma visita de três dias. A expectativa é grande e muitos vêem na chegada de Francisco uma oportunidade para a consolidação da paz, depois de ter sido assinado um acordo de paz e reconciliação entre o Governo e a Renamo. Mas há também quem encare a chegada do Papa como um trunfo eleitoralista para o partido no Governo, a Frelimo, numa altura em que Moçambique se encontra em plena campanha eleitoral para as eleições de 15 de Outubro.

Certo é que o chefe da Igreja Católica foi recebido esta quarta-feira em apoteose em Maputo, entre aplausos, cânticos, danças tradicionais e multidões com cartazes, num país que permanece ainda muito cristão. A viagem pastoral prossegue, estando previsto um encontro na quinta-feira com o Presidente Filipe Nyusi e uma missa ao ar livre no Estádio Nacional do Zimpeto, na sexta-feira. Na cerimónia são esperados 90 mil fiéis, ainda que Moçambique se tenha já tornado um país mais protestante do que católico.

O sumo pontífice segue para Madagáscar na sexta-feira e depois para a Maurícia, no âmbito desta viagem pela África Oriental.