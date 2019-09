Portugal cruza-se com Espanha à boleia do BCE e juros negativos

O papel do Banco Central Europeu (BCE) na descida dos juros da dívida soberana na zona euro, a consolidação das contas públicas, a expectativa de subida do rating português e a procura dos investidores por activos que ainda garantam algum rendimento quando à volta se vêem taxas negativas são razões que ajudam a explicar a descida dos juros da dívida portuguesa a dez anos para níveis que os colocam taco a taco com os valores das obrigações espanholas, dizem analistas de mercado ouvidos pelo PÚBLICO.

Continuar a ler