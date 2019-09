Portugal atinge 12.º lugar no ranking de turismo do Fórum Económico Mundial

Portugal alcançou pela primeira vez o 12.º lugar do ranking geral de competitividade turística do Fórum Económico Mundial (World Economic Forum) e o primeiro lugar a nível mundial em termos de qualidade das infra-estruturas turísticas,​ de acordo com o Relatório de Competitividade no Turismo de 2019, divulgado esta quarta-feira, 4 de Setembro.

O relatório da WEF analisa profundamente o Turismo em mais de 130 economias mundiais. São avaliados um total de 14 componentes em que as notas dão origem ao ranking geral de competitividade turística. O 12.º lugar obtido nesta edição é a posição mais elevada de sempre ocupada pelo país, que tem vindo a subir desde 2013 (20.º lugar), chegando ao 15.º em 2015 e 14.º em 2017.

Nas categorias avaliadas, Portugal sobe de 4.º (em 2017) para 1.º na componente de Infra-estruturas Turísticas (que avalia a qualidade da oferta turística) e ultrapassa assim países como Espanha, Áustria ou Estados Unidos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para além disso, subiu também nos indicadores de Recursos Naturais e Culturais (de 20.º para 15.º lugar), Transporte Aéreo (de 31.º para 21.º lugar), na prontidão do uso das TIC (de 41.º para 38.º) e na Priorização do Turismo (de 14.º para 12.º).

Em comunicado, a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, demonstrou “orgulho” no desempenho registado, dizendo que a estratégia planeada para 10 anos “está a dar resultados”. A Estratégia para o Turismo 2027 toca em pontos como a sustentabilidade, o alargamento do turismo a todo o ano e a todo o território, o emprego, entre outros. Ana Mendes Godinho refere ainda que este relatório “é uma peça-chave para a captação de investimento”.

No primeiro semestre de 2019 as receitas turísticas cresceram 7,6%, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE). Também o Banco de Portugal prevê que as exportações do turismo tenham um peso cada vez maior na economia portuguesa, chegando aos 9,3% do PIB em 2021.