Vuelta com um vencedor a celebrar “em casa”

Mikel Iturria (Euskadi-Murias) venceu, nesta quarta-feira, a etapa 11 da Volta a Espanha. Na chegada a Urdax, próximo da sua cidade-natal, o ciclista basco foi o mais forte entre os fugitivos, chegando isolado após um ataque audaz na fuga, a 25 quilómetros do final.

Na classificação geral não houve alterações significativas, já que a etapa, sem grandes dificuldades montanhosas, trouxe um dia calmo para o pelotão e, por extensão, para os primeiros classificados. Primoz Roglic mantém-se vestido de vermelho, com 1m52 segundos de vantagem para Valverde e 2m11s para Miguel Ángel López.

Esta quarta-feira prometia ser uma etapa aberta e com pouca acção por parte dos favoritos ao triunfo final. Uma fuga de 14 ciclistas escapou do pelotão e, sem nomes de primeira linha envolvidos, o pelotão permitiu que os fugitivos ganhassem o tempo que quisessem, já que o melhor colocado na classificação geral estava a cerca de 50 minutos do líder Roglic.

Sensivelmente na zona em que a etapa reentrou em território espanhol, a fuga começou a dar sinais de descoordenação. Com o pelotão ainda em França, a mais de 12 minutos, os fugitivos perceberam que esta fuga teria sucesso e, portanto, cada um teria de começar a “fazer pela vida”.

Foi o que fizeram Aranburu e Izaguirre, dois dos mais fortes entre os fugitivos, pouco antes de serem acompanhados, primeiro, por Craddock, Bidard, Ghebreigzabhier, Fabbro e Howson e, depois, por Cavagna e Lastra.

Todos juntos novamente, mas as mudanças de país pareciam ser o tónico para os ataques, já que, pouco depois de reentrada em França, a fuga voltou a ter acção: Mikel Iturria, que já tinha perdido contacto com os primeiros, não só “recolou” aos ex-colegas de fuga como atacou e seguiu sozinho. E não mais foi apanhado, erguendo os braços no “seu” País Basco.

Nota, ainda, para Angel Madrazo, que continua a liderar a classificação – não categorizada – de mais quilómetros em fuga. O espanhol, da Burgos, já tinha somado 451 quilómetros em fuga nesta Vuelta e, nesta quarta-feira, voltou a andar escapado e aumentar a vantagem para Jesus Herrada e Dylan Teuns, ambos em “dia de descanso” no pelotão.

A etapa desta quinta-feira deverá ter um final interessante. O percurso termina com uma subida curta e explosiva, indicada, por exemplo, ao vice-líder Valverde, antes de uma descida indicada, teoricamente, para o talento do líder Roglic.