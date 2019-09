Podence quer acrescentar fantasia à selecção

Daniel Podence afirmou esta quarta-feira ter ficado surpreendido com a primeira chamada de Fernando Santos, mas considerou que poderá acrescentar “fantasia” à selecção portuguesa nos jogos com Sérvia e Lituânia, de apuramento para o Euro 2020.

“É uma grande felicidade. Não estava à espera. É a primeira vez num grupo tão forte como o de Portugal”, afirmou Podence, em conferência de imprensa, minutos antes de mais um treino da selecção nacional, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

A cumprir a segunda temporada no Olympiacos, o extremo de 23 anos considerou que está um “jogador mais maduro” e “conhecedor do futebol”, tendo evoluído muito desde que começou a actuar pelo emblema grego. “Penso que posso acrescentar fantasia…”, referiu, prometendo emoldurar a camisola caso seja utilizado.

Daniel Podence, que há um ano rescindiu unilateralmente com o Sporting, mostrou-se “aliviado” depois de o emblema de Alvalade ter chegado a acordo com o Olympiacos. “Foi o culminar de um processo desgastante. Fiquei muito contente com o acordo entre os dois clubes. Fico feliz por tudo ter acabado”, afirmou Podence, cuja mudança para Atenas renderá sete milhões de euros ao Sporting.

A SAD “leonina” deu conta de que as partes “renunciaram a quaisquer direitos de que pudessem ser titulares em virtude do contrato de trabalho desportivo celebrado entre o jogador e o Sporting, bem como em virtude da resolução unilateral promovida pelo jogador”.

O antigo jogador do Sporting rescindiu em consequência dos incidentes de Alcochete e estava em litígio com o clube “leonino”.

Portugal defronta a Sérvia, em Belgrado, no sábado, e a Lituânia, em Vílnius, na terça-feira, jogos que poderão ser determinantes na luta pelo apuramento directo para o próximo Europeu. No arranque do apuramento, a formação portuguesa somou dois empates caseiros, com Ucrânia (0-0) e Sérvia (1-1).

A selecção lusa, detentora do título, ocupa o quarto e penúltimo lugar do Grupo B, com dois pontos e menos dois jogos do que a líder Ucrânia, com 10 pontos, e o Luxemburgo, segundo, com quatro. Com mais um jogo do que Portugal, a Sérvia é terceira classificada, também com quatro pontos, enquanto a Lituânia segue em último, com apenas um ponto.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso directo ao Euro 2020. Caso falhe a qualificação, Portugal tem assegurada a presença no play-off, via Liga das Nações.