Miguel Oliveira iguala o melhor resultado do ano no WPT

Praticamente um mês depois, a história repetiu-se. Tal como tinha acontecido no início de Agosto, no Mijas Open 2019, torneio disputado nos arredores de Málaga, Miguel Oliveira voltou a garantir um lugar nos oitavos-de-final de um torneio do World Padel Tour (WPT) após afastar Aday Santana e Maxi Grabiel.

O jogador português, fazendo par com Christian Fuster, bateu a dupla hispano-argentina que está melhor cotada no ranking do WPT em apenas dois sets (6-2 e 6-4), igualando assim a melhor participação de um jogador masculino português este ano no WPT.

Oliveira, que esta semana subiu ao 60.º lugar do circuito internacional, vai agora defrontar na manhã desta quinta-feira uma das melhores duplas do WPT. A partir das 8h45 portuguesas, o jogador português e Fuster terão como rivais Javier Ruiz e Uri Botello, espanhóis que repartem a 12.ª posição do WPT.

No sector feminino, as duas portuguesas que vão disputar o quadro principal do Master de Madrid apenas começam a competir nesta quarta-feira.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ana Catarina Nogueira (n.º 12 do WPT), ao lado da espanhola Paula Josemaría, é favorita e defronta às 16h00 Melania Saéz e Esther Martín, dupla que reparte o 44.º lugar.

Quanto a Sofia Araújo, que voltará a jogar com a argentina Maria Rieira, entrará no court às 18h00. A n.º 29 do WPT terá um confronto teoricamente mais equilibrado, contra Tamara Icardo (n.º 28) e Sandra Hernández (n.º 31).