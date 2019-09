Ana Catarina Nogueira apurada sem dificuldades para os “oitavos”

Depois de Miguel Oliveira ter garantido no quadro masculino apurar-se para os oitavos-de-final do Madrid Master, Ana Catarina Nogueira também ultrapassou nesta quarta-feira os “16-avos” do torneio do World Padel Tour (WPT).

Jogando ao lado da espanhola Paula Josemaría, a padelista do Porto estreou-se no quadro feminino do Madrid Master defrontando Melania Saéz e Esther Martín, dupla que reparte o 44.º lugar, e não teve dificuldades em garantir a qualificação.

Nogueira (n.º 12 do WPT) e Josemaría (n.º 17) venceram a dupla espanhola com um claro 6-1 e 6-1, e vão defrontar às 9h00 desta quinta-feira Teresa Navarro (n.º 21) e Lucía Martínez Gómez (n.º 24) que afastaram Ana Fernández de Ossó e Sara Ruiz Soto, com os parciais de 6-4 e 6-3.

A partida de Sofia Araújo, que faz parelha com a argentina Maria Riera, nos 16-avos-de-final frente a Tamara Icardo (n.º 28) e Sandra Hernández (n.º 31) ainda está a decorrer.