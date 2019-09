Hospital de Faro recebe novo ar condicionado. PSD fala numa centena de operações adiadas

O alerta veio através de uma nota pública enviada, esta terça-feira, pelo deputado do PSD Cristóvão Norte: “O bloco central de cirurgia do Hospital de Faro encontra-se encerrado desde quarta-feira passada [dia 28 de Agosto]. Tal implicou, até hoje, o cancelamento de mais de uma centena de cirurgias, nas seis salas que estão encerradas por força de uma avaria na refrigeração.” O Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA) adiantou que o novo equipamento de ar condicionado foi entregue esta terça-feira e que têm sido realizadas cirurgias urgentes e prioritárias, incluindo oncológicas.

Continuar a ler