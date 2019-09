Assunção Cristas e Catarina Martins querem investir no país. Mas não concordam como

O que une o CDS e o Bloco de Esquerda? Muito pouco, reconheceram Assunção Cristas e Catarina Martins, que esta terça-feira protagonizaram o segundo frente a frente dos debates que antecedem as eleições legislativas. As duas líderes partidárias procuraram as diferenças nos seus programas eleitorais e, sem dificuldade, distinguiram as propostas que defendem.

Para o CDS, a prioridade é baixar os impostos. Já o Bloco de Esquerda quer apostar no investimento público – o CDS defende o investimento privado. Até na leitura dos programas eleitorais dos partidos que concorrem às eleições as duas candidatas discordaram: Assunção Cristas disse ter dado “uma vista de olhos” ao programa bloquista para assinalar que não viu pontos de convergência com o CDS. Já Catarina Martins vincou que gosta “de conhecer os vários programas”, aproveitando para trazer para a mesa uma proposta na qual os dois partidos concordam: o alargamento da licença de parentalidade.

No entanto, o discurso de convergência foi curto. Logo a seguir, a líder bloquista aproveitou para lembrar que, “em Julho, [o CDS] votou contra uma proposta do Bloco que previa aumentar a licença”. Ainda assim, Catarina Martins registou o ponto comum do programa com os centristas. Assunção Cristas defendeu-se, justificando que o Bloco chumbou “uma proposta do CDS sobre esta matéria”, para mais tarde insistir na proposta do CDS, que defende um alargamento não para 210 dias, “mas para o período de um ano, que possa ser partilhado pela mãe, pai e avós”.

O debate transmitido pela RTP3, e conduzido pelo jornalista António José Teixeira, durou 30 minutos e foi dominado pela discussão da política fiscal. A cabeça-de-lista do CDS pelo círculo de Lisboa e a cabeça-de-lista pelo círculo do do Porto discutiram ainda as diferentes propostas para as famílias, a legislação laboral, as estratégias para o ambiente e a igualdade de género.

O debate não fugiu as críticas e trocas de acusações em relação ao Governo socialista e ao anterior governo, conduzido pelo PSD e CDS. Assunção Cristas acusou o Bloco de Esquerda de “não conseguir fazer um debate de ideias” e optar por uma “certa superioridade moral que ataca as pessoas”. Já Catarina Martins assinalou as diferenças entre os dois partidos que, considerou, “conhecem com certeza classes médias diferentes”.

A discussão sobre a política fiscal passada e futura dominou grande parte do debate. Comentando o aumento da receita fiscal, Assunção Cristas destacou que o Bloco de Esquerda aprovou quatro orçamentos do Estado que continham uma “austeridade encapotada”. A candidata bloquista justificou os números e argumentou que “a receita fiscal não está maior porque as pessoas fazem um esforço maior, mas porque a economia está melhor”. A líder do CDS recusou a justificação. “Não tem a ver com o aumento ou melhoria da economia porque a carga fiscal subiu acima da melhoria da nossa economia”. Cristas considerou ainda que o Estado se “apropriou da riqueza que as pessoas foram criando com o seu trabalho”.

Catarina Martins, que nas últimas semanas tem falado do Bloco de Esquerda como um partido que também é “de contas certas”, pediu para que se discutissem números e não “umas coisas no ar”, citando logo de seguida os números da OCDE sobre aumento de 8,2% do rendimento disponível em Portugal nos últimos anos (a média da OCDE rondou os 6%).

Num ataque ao CDS, Catarina Martins criticou quem quer transformar o país num “Portugal offshore”, sublinhando que “ao contrário dos milionários que o CDS gosta de apoiar com benefícios fiscais, quem ganhou os seus salários e pensões não vai pôr o seu dinheiro numa offshore. Vai gastá-lo aqui na economia”.

Em resposta, Assunção Cristas notou, com ironia, que Catarina Martins “ficou muito escandalizada quando verificou que houve transferências de 10 milhões de euros para offshores no tempo do anterior governo. Mas neste governo foram 30 milhões. Não a ouvi ficar escandalizada nem incomodada.

Também no ambiente – a área que abre o programa eleitoral do Bloco de Esquerda e encerra o programa do CDS –, as duas líderes partidárias assinalaram algumas divergências, mas concordaram na colocação da água e os recursos hídricos em Portugal como prioridade.

Para o CDS, “o território e do ambiente são dissociáveis”. Assunção Cristas assinalou que Portugal “é um dos países do mundo mais expostos às mudanças climáticas”.