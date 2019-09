Pacto de Governo pronto em Itália, falta saber resultado do referendo no 5 Estrelas

O Movimento 5 Estrelas e o Partido Democrático ultrapassaram as divergências programáticas e esta terça-feira apresentaram um programa com 26 pontos para o novo Governo liderado por Giuseppe Conte. Mas há um último grande obstáculo a ultrapassar até Itália ter um novo executivo: os militantes do partido anti-sistema têm de aprovar a coligação em referendo interno, e os resultados serão conhecidos ao final da tarde desta terça-feira. Se o “não” vencer, o cenário de eleições antecipadas pode estar novamente em cima da mesa.

“É um resumo parcial de um trabalho mais articulado, ainda sujeito ao debate entre as forças políticas, e será concluído no mesmo dia numa nova reunião no Palácio Chigi entre os líderes dos partidos e o primeiro-ministro”, explicou uma fonte do PD ao La Stampa, sublinhando não ser o “programa definitivo”.

Ao sanar das divergências programáticas junta-se a decisão do líder do M5S, Luigi Di Maio, em não ocupar o cargo de vice-primeiro-ministro. Há dias que as duas lideranças partidárias se digladiavam sobre a estrutura do ramo executivo e o presidente do PD, Nicola Zingaretti, fez disso cavalo de batalha: queria apenas um vice-primeiro-ministro, e não dois como no anterior Governo, e que Di Maio não o ocupasse por estar demasiado conotado com a aliança com a extrema-direita – a sua nomeação fragilizaria a imagem deste Governo ser de “ruptura”. Di Maio acabou por ceder e as negociações desbloquearam, contribuindo para o avançar da discussão programática, onde os pontos do M5S foram incluídos.

O documento acordado entre as duas lideranças partidárias põe a tónica no orçamento do Estado para 2020, que tem de ser apresentado ao Parlamento e à Comissão Europeia em meados de Outubro. Prevê a adopção de uma política económica abrangente com a criação de um salário mínimo nacional, o evitar do aumento do IVA – se não houver orçamento o IVA subirá automaticamente para os 25% – e mais recursos para a educação e investigação científica. Os impostos sobre o trabalho também serão reduzidos e uma nova política ambiental será delineada.

Os restantes pontos debruçam-se sobre reformas de fundo na sociedade italiana, como a da justiça, combate às desigualdades entre o Norte e o Sul com a criação de um banco de desenvolvimento, o combate ao crime organizado e tráfico de pessoas e a reforma de fundo dos impostos, entre outras.

A abrangência do programa político pré-acordado vai ao encontro da promessa de o novo executivo ser de “esperança” e “modernização” da sociedade italiana feita por Conte e das exigências do partido anti-sistema. “Esta será uma nova época, de tempo para recuperar. Não será um governo do ‘contra’, mas um governo para os cidadãos e para modernizar o país”, disse Guiseppe Conte ao sair do Palácio do Quirinal, depois de o Presidente italiano, Sergio Mattarella, o convidar a formar Governo.

“Posso já dizer-vos que todos os 20 pontos que o Movimento 5 Estrelas apresentou ao primeiro-ministro Conte são abordados no programa de Governo”, garantiu Di Maio no Facebook, desejando “bons votos” aos militantes.

Para as propostas se tornarem realidade, os 100 mil militantes do M5S têm de dar o seu aval em referendo interno, e a votação encerra às 18 horas (menos uma hora em Portugal continental). “Este é um momento muito delicado para o país. Deve ser abordado com o foco nos interesses e necessidades dos cidadãos, da comunidade que vamos formar”, disse o M5S no seu blogue esta terça-feira, pedindo aos seus militantes que apoiem a coligação.

O M5S fez da democracia digital e directa uma das suas características e os militantes votam na Plataforma Rosseau, criada pelo partido para questões de democracia interna – eleição da liderança e a anterior coligação com a Liga, por exemplo. Os seus membros respondem à pergunta: “Concorda que o Movimento 5 Estrelas deve formar um governo com o Partido Democrático, presidido por Giuseppe Conte?”.

Caso o “não” ganhe, avisou o líder do M5S no Senado, Stefano Patuanelli, Conte terá de informar Mattarella de que não existem condições para uma coligação, o que pode abrir novamente a possibilidade de haver eleições antecipadas. Foi isso mesmo que o líder do partido populista, Luigi Di Maio, disse numa reunião com os seus mais próximos: o futuro executivo depende da votação na plataforma digital.

A crise política italiana começou quando o ministro do Interior e líder da Liga, Matteo Salvini, apresentou no início de Agosto uma moção de desconfiança contra o executivo do qual fazia parte. O primeiro-ministro demitiu-se e o M5S e PD entraram em negociações para um novo Governo com o intuito de evitar eleições antecipadas que, indicam as sondagens, dariam maioria a Salvini.