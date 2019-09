Autoridades confirmam 25 mortos após incêndio em barco na Califórnia

São já 25 as vítimas mortais confirmadas após um incêndio numa embarcação de recreio ao largo da costa da Califórnia, na segunda-feira. Há ainda outras nove pessoas que se encontravam a bordo do barco e estão por localizar. O oficial da Guarda Costeira, Matthew Kroll, avançou que os cadáveres recuperados apresentam sinais de morte por afogamento.

Os cinco tripulantes da embarcação conseguiram escapar com vida do acidente, saltando para a água momentos após o incêndio ter tido início. Estes homens foram salvos por um barco que se encontrava nas imediações e encaminhados para o hospital. De acordo o jornal Guardian, um dos membros da tripulação não conseguiu escapar às chamas, figurando também na lista dos desaparecidos.

Foto Barco foi consumido pelas chamas e afundou-se enquanto bombeiros combatiam incêndio REUTERS

Pensa-se que as vítimas estivessem a dormir nos compartimentos abaixo do convés, tendo ficado presos pelas chamas. Durante a tarde de segunda-feira, a capitã Monica Rochester, da Guarda Costeira norte-americana, adiantou que estavam 39 pessoas – 33 passageiros e seis tripulantes – a bordo do Conception, uma embarcação de 23 metros de comprimento que se incendiou após ter zarpado do porto da ilha de Santa Cruz.

“Este é provavelmente o pior cenário que podíamos ter”, lamentou o xerife do condado de Santa Bárbara, Bill Brown. “Percebemos o tremendo fardo que [as famílias] carregam, com a espera para perceberem exactamente o que aconteceu e como estão os entes queridos”, prosseguiu.

As autoridades já abriram uma investigação às causas do incêndio. As equipas de salvamento não conseguiram subir a bordo do barco, que acabaria por se afundar enquanto os bombeiros combatiam o incêndio.

“Enquanto ardia, ouviam-se explosões a cada par de minutos. Provavelmente eram os tanques de oxigénio para mergulho a explodir. Fez-me sentir impotente”, afirmou Bob Hansen, uma das pessoas que testemunhou o incêndio, em declarações ao Los Angeles Times.

As equipas de salvamento permanecem no local, com o objectivo de localizarem as nove pessoas desaparecidas.