Aviões da Portela estão a afectar “fortemente” a qualidade do ar

Um grupo de investigadores portugueses analisou as emissões de poluentes — conhecidos como partículas ultrafinas, resultantes da combustão nos motores dos aviões — e concluiu haver “uma relação clara” entre os movimentos aéreos e os níveis de partículas emitidos, afectando “fortemente" a qualidade do ar na zona envolvente ao aeroporto de Lisboa. Mas não só. Essa influência estende-se, de forma significativa a zonas mais distantes como as Amoreiras – aqui, a concentração de partículas ultrafinas, sempre que é sobrevoada por um avião, é 16 vezes superior em relação ao período sem voos.

