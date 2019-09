Motorfestival festeja os 40 anos da Rampa do Caramulo

À 14. edição, o Caramulo Motorfestival preparou um programa especial para celebrar os 60 anos do edifício do Museu do Caramulo e os 40 da mítica Rampa do Caramulo. Quem passar pela serra, no concelho de Tondela, por estes dias já pode ver a exposição de clássicos - que está patente até 1 de Outubro -, um aquecimento para o festival que se realiza no próximo fim-de-semana.

A partir desta sexta-feira, e até domingo, a Serra do Caramulo contará com mais de 1100 automóveis, motos e aviões e, muitas actividades dirigidas não só aos amantes de automóveis, mas também aos mais novos. Entre estas destaca-se a Motorlândia Fun Park, que consiste num mini-parque de diversões dentro de um pavilhão desportivo com a Pista Júnior Pro, uma pista de karts e um Gaming Center.

A principal atracção do festival é, no entanto, a Rampa Histórica Michelin que promete ser palco de uma competição entre 80 automóveis na categoria de velocidade e regularidade. São 2,8 quilómetros de asfalto, com duas rectas e sem curvas. Ao volante destas máquinas, a organização do evento automobilístico informa que estarão “pilotos de luxo”, entre os quais se encontra o finlandês Markku Alén, um estreante do evento, mas vencedor de 19 ralis, cinco deles em Portugal, o André Villas-Boas, treinador de futebol e um apaixonado pelo desporto automóvel e Filipe Albuquerque, participante no Campeonato DTM.

A 14.º edição quis trazer para a celebração dos 40 anos da Rampa um vislumbre dos tempos em que a adrenalina e o barulho dos motores deram vida pela primeira vez à Serra do Caramulo. Foram assim convidados para a celebração os veteranos Albino Abrantes, Ni Amorim, António Rodrigues, Edgar Fortes, Araújo Pereira, António Barros, Veloso Amaral ou Alcides Petiz. Para além das actividades apresentadas, o programa do evento organizado pelo Museu do Caramulo, em parceria com o Automóvel Club de Portugal, abriga ainda o Passeio 200 Milhas, o Passeio Rota do Clássicos, concentrações de clubes, música ao vivo, entre outras. A organização espera este ano aumentar entre 10% a 20% o número de visitantes.