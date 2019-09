Seis milhões para reescrever uma tempestade: a gráfica da Porto Editora reabriu

O grupo Porto Editora inaugurou oficialmente as renovadas instalações das empresas Bloco Gráfico e Zuslog na Maia, num investimento superior a seis milhões de euros. A cerimónia, que decorreu esta terça-feira, 3 de Setembro, assinalou o arranque do ano escolar e a rentrée literária, bem como o 75º aniversário da editora portuense, fundada em 1944.

Depois do acidente de Março do ano passado causado pela passagem da depressão Gisele, que levou à evacuação de todo o complexo e que foi considerado como difícil de catalogar pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), foram reerguidas as duas unidades do complexo da Porto Editora na Maia – gráfica e logística. Os responsáveis da editora chegaram a avançar, na altura, que a impressão e distribuição de manuais escolares poderia ameaçar o arranque do ano lectivo. O prejuízo, que terá rondado os sete milhões de euros, aproxima-se do valor que a Porto Editora investiu agora na recuperação da sua capacidade logística e na reconstrução da unidade gráfica.

Durante cerca de um ano e meio, período de reconstrução das instalações da Bloco Gráfico e da Zuslog, a editora garantiu, em declarações à agência Lusa, ter assegurado a manutenção dos postos de trabalho e dos respectivos direitos laborais dos 180 trabalhadores destas unidades, que continuaram a receber os seus vencimentos ao dia certo. Para Vasco Teixeira, da administração do grupo Porto Editora, “o que os trabalhadores fizeram é quase inqualificável”. “Foi com a ajuda deles que começámos os primeiros trabalhos de limpeza. Foi um trabalho imenso e durante semanas, os trabalhadores ajudaram e foram inexcedíveis”, acrescentou, a propósito, o responsável.

Em simultâneo, a editora revelou ter sido capaz de encontrar meios alternativos para assegurar a produção do seu trabalho editorial, o abastecimento do mercado livreiro em Portugal, Angola, Moçambique e Timor-Leste – países onde o grupo tem editoras locais –, e ainda continuar a exportar para 90 países. Segundo Vasco Teixeira, “foram tempos difíceis, mas desafiantes”. No entanto, “hoje temos uma unidade gráfica moderna, com soluções modernas e sustentáveis e a funcionar em pleno”, frisou o responsável, após se ter conseguido evitar situações mais graves no funcionamento do mercado, graças “ao espírito de equipa forte e dinâmico”.

Segundo dados enviados à imprensa, o bloco gráfico tem agora uma área de 12.887 metros quadrados e uma capacidade de produção anual de 16 milhões de livros, desde manuais escolares ao género literário. Já a área intitulada Zuslog tem 14 mil metros quadrados e uma capacidade de armazenamento de 21 mil europaletes, 70 mil contentores e 12 milhões de livros. Quanto à capacidade de distribuição, esta traduz-se em 12 mil encomendas e 15 mil volumes expedidos por dia.

Questionado sobre o possível aumento destas novas instalações, Vasco Teixeira asseverou que “a unidade está dimensionada para as necessidades” da editora, o que quer dizer que apesar de se terem feito “alguns ajustes e afinações”, não houve nenhum crescimento substancial.

A Porto Editora disse ainda ter recebido “apoio e solidariedade de muitas instituições e empresas”, nomeadamente da autarquia e dos Bombeiros da Maia, relembrando que, em 2018, conseguiu exportar “mais de quatro milhões de livros”.

A cerimónia de inauguração das instalações, que contou com a presença do secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, José Gomes Mendes, e do presidente da Câmara da Maia, António Silva Tiago, abrangeu também um open day ("dia aberto” em português), que permitiu a realização de visitas guiadas para apresentar as diferentes etapas da edição de um livro. O momento foi assinalado também com a comparência de, aproximadamente, 120 convidados – entre os quais estiveram representantes da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, da Associação Empresarial de Portugal, da Confederação Nacional das Associações de Pais, da Associação Nacional de Dirigentes Escolares e da Associação Portuguesa das Indústrias Gráficas e Transformadores de Papel –, que puderam assistir ao descerramento da placa comemorativa.

Foto A cerimónia contou com a presença do secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade e do presidente da Câmara da Maia Gonçalo Dias

O secretário de Estado-Adjunto e da Mobilidade, José Gomes Mendes, fez questão de congratular o grupo, destacando a coragem de todos, “que não são de desistir, mas de reconstruir”. Já para o presidente do executivo da Maia, António Silva Tiago,​ “esta é uma nova e moderna unidade”, que se traduz “num claro entendimento de partilha colaborativa”. Editado por Isabel Aveiro