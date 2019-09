Euro recua para mínimos de 28 meses

A moeda da zona euro desvalorizava esta manhã 0,3%, para 1,0937 dólares, tendo recuado durante a madrugada nos mercados asiáticos para 1,09305 dólares, o valor mais baixo desde meados de 2017, depois de ter quebrado a barreira de 1,1 dólares na passada semana, contabiliza a Reuters.

De acordo com a agência noticiosa inglesa, os mercados estão a apostar que o Banco Central Europeu (BCE) irá cortar a taxa de juro (de depósitos) em 20 pontos base, face aos actuais 0,40%, quando se reunir na próxima semana.

O banco central tem indicado que um novo pacote de estímulos deverá avançar, intenção cujos últimos dados de conjuntura, sobretudo na Alemanha, terão reforçado nas últimas semanas.

Libra abaixo de 1,20 dólares

Já a libra caiu hoje abaixo de 1,20 dólar, pela primeira vez desde Janeiro de 2017, devido à turbulência na política no Reino Unido, nomeadamente com o aproximar do “Brexit" e a possibilidade de eleições antecipadas. Por volta das 07:40 em Lisboa, a moeda britânica estava a ser negociada a 1,1972 dólares.

O parlamento britânico vai hoje decidir a possível introdução de legislação que exige um novo adiamento do “Brexit" caso o primeiro-ministro, Boris Johnson, falhe nas negociações de um novo acordo até 31 de Outubro.

O parlamento, que regressa da pausa para férias de verão, só começa os trabalhos às 14:30 (a mesma hora em Lisboa) com questões ao ministro dos Negócios Estrangeiros, seguidas, eventualmente, por uma declaração do primeiro-ministro sobre a cimeira do G7 (grupo dos países mais industrializados do mundo).

Este confronto no parlamento coincide com uma audiência num tribunal de Edimburgo (Escócia) para avaliar o pedido de uma providência cautelar para bloquear a suspensão do parlamento britânico prevista para começar na próxima semana e durar cinco semanas, precisamente até 14 de Outubro.