Team USA sofreu no Mundial de basquetebol

Os Estados Unidos, bicampeões do mundo em basquetebol, sofreram para derrotar a Turquia, por 93-92, após prolongamento, no segundo encontro no Mundial 2019.

Na China, a formação turca, vice-campeã em 2010, desperdiçou várias oportunidades para superar os norte-americanos, que conseguiram levar o jogo para prolongamento.

Nesse tempo extra a Turquia chegou a liderar por cinco pontos e tinha a vitória à mercê, mas Dogus Balbay falhou dois lances livres e, pouco depois, após falta dos norte-americanos, Cedi Osman desperdiçou mais dois.

Do outro lado, Khris Middleton (melhor marcador da desfalcada equipa norte-americana) não perdoou e colocou os Estados Unidos novamente na frente (93-92), a 2,1 segundos do fim. Na última posse de bola, o NBA Ersan Ilyasova, o melhor em campo (23 pontos e 14 ressaltos), ainda falhou um “triplo”.

Os norte-americanos garantiram, assim, um lugar na segunda fase, tal como Brasil, França, República Dominicana, Lituânia e Austrália, que se juntaram às já apuradas Polónia, Argentina, Rússia, Espanha, Sérvia e Itália.

A maior surpresa da ronda aconteceu no Grupo F, com o Brasil a impor-se à Grécia por tangenciais 79-78, com 22 pontos e nove ressaltos de Anderson Varejão, 15 pontos de Marquinhos Sousa e 13 de Alex Garcia e de Leandrinho Barbosa.

Os gregos, liderados por Georgios Printezis (20 pontos) – e só com 13 pontos do MVP da NBA Giannis Antetokounmpo –, vão disputar o outro lugar na segunda fase com a Nova Zelândia, vencedora por 93-83 face ao Montenegro, com 25 pontos de Corey Webster.