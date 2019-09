Conheça o resultado do sorteio da fase de grupos da Taça da Liga

Foram sorteados, esta terça-feira, os grupos que irão compor a edição da Taça da Liga 2019-20.

O Sporting, actual detentor do troféu, partilha o Grupo C com o recém-promovido Gil Vicente, o Portimonense e o Rio Ave.

O FC Porto, por sua vez, terá de defrontar o Santa Clara, o Desportivo de Chaves e o Casa Pia, no Grupo D do sorteio.

No Grupo B, o Benfica tem pela frente o Vitória de Guimarães, o Sp. Covilhã e o Vitória de Setúbal.

No primeiro grupo do sorteio, Penafiel, Marítimo, Sp. Braga e Paços de Ferreira, lutarão por uma vaga nas meias-finais da competição.

Confira aqui os grupos:

Grupo A: Sp. Braga, Marítimo, Paços de Ferreira e Penafiel

Grupo B: Benfica, Vitória SC, Vitória FC e Sp. Covilhã

Grupo C: Sporting, Rio Ave, Portimonense e Gil Vicente

Grupo D: FC Porto, Santa Clara, Desp. Chaves e Casa Pia