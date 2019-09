Miguel Oliveira volta a entrar no quadro de um torneio WPT

Miguel Oliveira vai disputar nesta terça-feira pela quinta vez em 2019 os 16-avos-de-final no quadro principal de um torneio do World Padel Tour (WPT). No Madrid Master, o português, fazendo dupla com o espanhol Christian Fuster, ultrapassou duas rondas do qualifying e jogará na tarde desta terça-feira frente Aday Santana e Maxi Grabiel. Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo, que têm entrada directa no quadro principal, farão a estreia no torneio na quarta-feira.

Após conseguir no Mijas Open, disputado no início de Agosto, o seu melhor resultado da época ao conseguir apurar-se para os oitavos-de-final, Miguel Oliveira voltou a ultrapassar o qualifying e somará mais importantes pontos para subir mais uns lugares no ranking do WPT.

Oliveira, actual 60.º do classificação mundial, ficou isento na primeira ronda do qualifying e venceu no jogo seguinte Javier González e Agustín Gutierrez, em três sets: 6-2, 5-7 e 6-2. No jogo decisivo para entrar no quadro do Master, Oliveira e Fuster tiveram pela frente Sergio Sánchez e Francisco Morales, e conseguiram o triunfo com mais facilidade: 6-4 e 7-6.

Foto Oliveira e Fuster no Madrid Master

Garantido o principal objectivo, o padelista português terá que ultrapassar ao início da tarde desta terça-feira a dupla hispano-argentina, formada por dois jogadores com melhor ranking no WPT: Grabiel é 45.º; Santana ocupa o 48.º lugar.

Os outros portugueses que disputaram o apuramento masculino tiveram menos sorte. Ricardo Martins ainda venceu na primeira ronda do pré-qualifying, mas acabou afastado no jogo seguinte pela dupla formada por Antonio Cardona e Pablo Iturribarra (3-6 e 4-6).

Já Vasco Pascoal conseguiu ultrapassar os dois primeiros obstáculos na pré-qualificação, mas fazendo par com Matías del Moral foi eliminado por Fran Navas e Victor Vera, com o resultado de 1-6 e 6-7.

Sem ter que disputar a pré-qualificação, Diogo Rocha e o espanhol Antonio Luque ficaram isentos na primeira ronda do qualifying, mas foram batidos no jogo de estreia no Madrid Master por José Campos e Miguel García (6-7 e 4-6).

Foto Diogo Rocha foi afastado na qualificação

Portuguesas estreiam-se quarta-feira

No sector feminino, Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo têm entrada directa no quadro principal do Master de Madrid e apenas começam a competir nesta quarta-feira.

Ana Catarina Nogueira (n.º 12 do WPT), ao lado da espanhola Paula Josemaría, defronta às 16h00 portuguesas Melania Saéz e Esther Martín, dupla que reparte o 44.º lugar.

Quanto a Sofia Araújo, que voltará a jogar com a argentina Maria Rieira, entrará no court às 18h00. A n.º 29 do WPT terá um confronto teoricamente mais equilibrado, contra Tamara Icardo (n.º 28) e Sandra Hernández (n.º 31).