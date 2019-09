Keizer de saída do Sporting

O treinador Marcel Keizer vai abandonar o Sporting, segundo apurou o PÚBLICO. O técnico holandês e o Sporting estão a negociar uma rescisão amigável. Caso se concretize a saída do técnico, Leonel Pontes, responsável pela equipa sub-23, poderá assumir de forma interina o comando técnico dos “leões”.

Keizer chegou a Alvalade na época passada, em Novembro de 2018, para substituir José Peseiro. O treinador holandês deixa o clube em quinto lugar da Liga NOS, na sequência de uma derrota caseira frente ao Rio Ave (2-3), que custou a liderança do campeonato ao Sporting. No final do encontro, vários adeptos nas bancadas mostraram o seu desagrado com a prestação da equipa, assobiando e exibindo lenços brancos. A – ainda curta – época ficou ainda marcada pela pesada goleada frente ao Benfica (0-5), na final da Supertaça.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O holandês realizou 42 jogos oficiais no clube “leonino” e conquistou duas taças, a da Liga e a de Portugal, ambas frente ao FC Porto. O arranque do técnico no Sporting foi bastante positivo, amealhando sete triunfos consecutivos após a estreia. Durante a onda vitoriosa do treinador, o presidente dos “leões”, Frederico Varandas, elogiou a maneira como Keizer se adaptou à equipa, em entrevista à Sporting TV.

“Era a opção que me dava mais tranquilidade. Muito se fala dele hoje e merece, é um grande treinador, um grande senhor. Nem ele próprio acreditava que ia correr assim tão facilmente. Não é fácil chegar a meio sem ter feito pré-época. O sucesso que está a ter como nosso timoneiro vem da estrutura do Sporting”, afirmaria o dirigente dos “leões”.

O Sporting foi o clube mais activo na janela de transferências de Verão, que encerrou esta segunda-feira à meia-noite. Os “leões” concretizaram a transferência de Raphinha, para o Rennes, e de Thierry Correia, para o Valência. Antes, os lisboetas já tinham cedido o passe do avançado Bas Dost, Jonathan Silva, Domingos Duarte e Iuri Medeiros, conjunto de vendas que significou uma receita de 50 milhões de euros para os cofres “leoninos”.