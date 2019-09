UTMB: Quem vem quer voltar, quem nunca veio quer vir

É a prova mais desejada para quem pratica corrida em montanha. Na última semana de Agosto, o mundo do trail vira-se para a vila francesa de Chamonix. Os atletas vieram de 100 países carregando o sonho de concluir uma das sete provas que o Ultra Trail de Mont Blanc (UTMB) agora comporta. Foram mais de 10 mil os que alinharam à partida e alguns deles correram dezenas de horas pelos trilhos desenhados em França, Suíça e Itália.

A Espanha foi a grande dominadora em praticamente todas as provas e Portugal teve excelentes prestações com vários atletas no TOP 10 e três atletas no pódio nos respectivos escalões. José Carlos Santos venceu o escalão V3 H no OCC, Francisco Freitas foi terceiro V1 H no UTMB e Maria Martins posicionou-se no segundo lugar no escalão V2 F no CCC.

O ataque espanhol começou na noite de quarta-feira no TDS (145 km / 9100 m D +), com a vitória de Pablo Villa, o mais rápido dos 1600 participantes. O domínio espanhol continuou na quinta-feira com o tricampeão mundial Luis Alberto Hernando, vencedor do CCC 2019 (101 km / 6100m D +) em 10 horas e 28 minutos. Foi apenas no OCC (56 km / 3500 m D +) que a Espanha não conseguiu triunfar. O país perdeu a possibilidade de arrebatar todas as provas pois Andreu Simon não conseguiu bater o norueguês Stian Angermund-Vik que chegou a Chamonix 1 minuto e 22 segundos antes dele.

Pau Capell completou o domínio espanhol na prova rainha, o UTMB (171 km / 10.000 m D +), graças a uma forte performance a solo que ninguém conseguiu contrariar, nem mesmo o francês Xavier Thévenard, triplo vencedor do evento que chegou em segundo lugar a 48 minutos e 49 segundos de Pau.

O UTMB é de facto um evento único e por vezes as simples palavras não ilustram as emoções vividas. O blog de corrida Correr Por Prazer seleccionou os melhores vídeos da prova para que possa ficar com uma ideia mais clara da razão pela qual cada vez mais gente ruma ao vale de Chamonix.

Foto

Quanto à participação portuguesa, este ano foram seleccionados 164 atletas. Os três melhores na classificação geral foram os seguintes corredores:

UTMB – Homens

20º Francisco Freitas (ACD JARDIM DA SERRA/ TFALCON MADEIRA) - 24:29:19

53º Paulo Dias (FOOTING VALLEE DE JOUX) - 27:17:38

65º Paulo Batista - 27:39:39

UTMB – Mulheres

82ª Susana Simões (EDV - VIANA TRAIL) - 32:21:59

1018ª Cidália Martins (VENDAS NOVAS TRAIL) - 43:02:24

1525ª Noémia Marques - 46:13:49

CCC – Homens

49º Sílvio Freitas (ACD JARDIM DA SERRA) - 13:15:15

67º Pedro Rocha (GDR RETORTA) - 13:50:00

92º Nuno Fernandes (CLUBE ATLETISMO FAFE) - 14:26:09

CCC – Mulheres

77ª Inês Marques - 14:06:14

300ª Ester Alves (SALOMON SUUNTO) - 18:01:13

431ª Maria Martins - 19:23:52

TDS – Homens

74º Carlos Pereira (ADN PONTA DO SOL) - 26:26:23

108º João Oliveira (GO! RUNNERS) - 27:55:34

177º Hugo Fernandes (MONTREUX TRAIL FESTIVAL & ALPI'TRAIL) - 29:44:28

TDS – Mulheres

73ª Lucinda Sousa - 26:26:22

847ª Manuela Faria (PORTOCARGO RUNNERS) - 40:02:07

OCC – Homens

7º Dário Moitoso (CLUBE INDEPENDENTE DE ATLETISMO ILHA AZUL) - 05:37:39

23º Bruno Silva - 06:00:00

61º André Duarte (C.D.C. NAVE / TRAIL RUNNERS) - 06:32:58

OCC – Mulheres

430ª Cláudia Guerreiro (ATR-ALGARVE TRAIL RUNNING) - 09:28:32

763ª Palmira Gouveia - 10:42:02

833ª Catarina Silva - 10:53:50

MCC – Homens

63º Micael Duarte - 05:12:28

97º Pedro Guimarães - 05:27:19

215º João Neves - 06:13:20

YCC – Homens

PRÓLOGO - 7º. André Barbosa (PORTOCARGO RUNNERS) - 06:09

MINIME - 5º André Barbosa (PORTOCARGO RUNNERS) - 25:14

Agradecimento: Orlando Duarte