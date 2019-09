Risco de colisão com satélite da SpaceX obriga ESA a mudar de rota

A Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla inglesa) teve de alterar a trajectória de um dos seus satélites na segunda-feira para evitar a colisão com um dos satélites Starlink, pertencentes à empresa de exploração espacial ​SpaceX, do multimilionário Elon Musk. Segundo anunciou a ESA nesta terça-feira, a SpaceX recusou-se a mover o seu satélite.

Tudo aconteceu na manhã de segunda-feira, 2 de Setembro, a 320 quilómetros de altitude. A órbita dos dois satélites cruzava-se, o que fez com que o Éolo, satélite de observação da ESA, tivesse de activar os seus propulsores para se desviar e evitar uma possível colisão com o Starlink 44. Depois de “passar por cima” do Starlink 44, o Éolo voltou à sua trajectória habitual.

“Pela primeira vez, a ESA fez uma manobra para evitar a colisão de um dos nossos satélites com uma ‘megaconstelação’” de satélites da SpaceX, anunciou a agência europeia no Twitter. Os peritos em resíduos espaciais calcularam o risco de colisão entre os dois satélites e determinaram que a opção mais segura seria aumentar a altitude e passar por cima do satélite da SpaceX. Pouco depois, “provou-se que a manobra foi um sucesso e que a colisão foi evitada”.

A ESA diz ainda que é “muito raro” fazer-se uma manobra destas com satélites em actividade – por norma, estas manobras são feitas quando existem “satélites ‘mortos’ ou fragmentos resultantes de colisões anteriores”. Em 2018, a ESA fez 28 destas manobras manuais, que “levam muito tempo a preparar”.

A SpaceX ainda não comentou o caso. O PÚBLICO tentou contactar a empresa e a ESA para mais informações, mas ainda não obteve resposta.

“Não há regras no espaço”

Citado pela Forbes, o responsável pelo departamento de resíduos espaciais da ESA, Holger Krag, diz que o risco de colisão entre os dois satélites era de 1 em 1000. Pode parecer pouco, mas é dez vezes superior ao limite estipulado pela agência para que seja necessária uma manobra para evitar a colisão com outro veículo espacial.

Ainda que o Starlink 44 tenha sido lançado em Maio deste ano, nove meses depois de o satélite Éolo ocupar já aquela trajectória, a SpaceX recusou-se a mover o satélite depois de ter sido alertada do risco de colisão. O alerta tinha sido dado às duas agências pelos militares norte-americanos, responsáveis pelo controlo do tráfego aéreo. “Com base nisto, informámos a SpaceX que respondeu que não planeavam tomar medidas”, adianta o responsável da ESA.

A SpaceX não deu qualquer explicação, mas Holger Krag acredita que a decisão possa estar relacionada com o sistema de propulsão eléctrico dos satélites de Musk, “que podem não reagir tão rapidamente” quanto o de propulsão química do Éolo, o satélite europeu que tem como missão observar o perfil dos ventos à escala global. Em Maio, a SpaceX lançou 60 satélites Starlink para a órbita terrestre e o objectivo é lançar, nos próximos anos, 12 mil destes satélites que fornecem Internet de alta velocidade.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Não há regras no espaço”, observa Krag. “Ninguém fez nada de mal. Não há uma regra que diz que alguém aqui estava primeiro. O espaço não está organizado e acreditamos que precisamos de tecnologia para monitorizar este tráfego.”

A ESA mostrou ainda preocupação por causa do aumento do número de satélites em órbita – incluindo estas “megaconstelações”, que podem ter centenas de satélites. A este ritmo, dizem, tornar-se-á impossível fazer manobras manuais deste género, daí que se esteja a equacionar o uso de inteligência artificial.