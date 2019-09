Universidade de Lisboa põe seniores e jovens juntos na mesma sala de aula

Estudantes seniores e jovens vão assistir lado a lado às mesmas aulas na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa a partir do próximo ano lectivo. Os estudantes mais velhos podem passar a inscrever-se em oito disciplinas que também são frequentadas pelos alunos regulares, no âmbito do programa de formação para seniores daquela universidade que, prestes a completar dez anos, está a ser reformulado.

