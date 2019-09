Nunca se realizaram tantas cirurgias no SNS, mas hospitais públicos operaram menos

Parece uma contradição mas não é, e o elevado número de greves que marcaram o Serviço Nacional de Saúde (SNS) no ano passado, incluindo as bem conhecidas greves cirúrgicas dos enfermeiros, não será alheio a um dos dados que constam do Relatório Anual de Acesso a Cuidados de Saúde nos Estabelecimentos do SNS e Entidades Convencionadas relativo a 2018. Ou seja, desde que existe o sistema integrado de gestão de inscritos para cirurgia que nunca se operaram tantos doentes como no ano passado, mas o número de cirurgias nos hospitais públicos baixou em relação a 2017.

