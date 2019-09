Tem uma história sobre o SNS? Partilhe com o PÚBLICO

A 15 de Setembro assinalam-se os 40 anos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e o PÚBLICO está a preparar vários trabalhos sobre o tema — mas também queremos memórias destas quatro décadas. É utente e teve uma experiência marcante? Começou a trabalhar num hospital ou centro de saúde nos primeiros anos do SNS? Ainda se lembra de como era o acesso à saúde antes da criação do SNS? Partilhe a sua história preenchendo o formulário abaixo até ao dia 10 de Setembro às 00h00. Alguns testemunhos serão partilhados no site e edição impressa.

Envie o seu testemunho Não consegue ver o formulário? Responda aqui.