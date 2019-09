Mais de 1800 pessoas foram detidas pela GNR em flagrante delito em Agosto

A Guarda Nacional Republicana (GNR) efectuou 1835 detenções em flagrante delito em Agosto, incluindo 44 por posse ilegal de armas, oito por violência doméstica, dois por homicídio e cinco por incêndio, indicam dados divulgados esta segunda-feira pela força de segurança.

A maioria das detenções em flagrante (769) verificou-se, contudo, por condução sob o efeito do álcool, sendo também significativo o número de detenções (333) por condução sem habilitação legal e por tráfico de droga (261). As restantes detenções ocorreram devido a furtos e roubos (54) e ofensa à integridade física (7).

As operações da Guarda Nacional Republicana, realizadas em todo o território no mês de Agosto, visaram a prevenção e combate à criminalidade violenta e a fiscalização rodoviária, entre outros objectivos.

Quanto às apreensões, a GNR contabilizou 49.288 doses de haxixe, 5440 pés de canábis, 2821 sementes de canábis, 1320 doses de MDMA, 552 doses de cocaína, 447 doses de heroína, 250 doses de óleo de canábis, 237 doses de liamba, 61 pastilhas de LSD, 67 armas brancas, 31 armas de fogo e 833 munições.

Foram ainda apreendidos, 31 veículos, 1280 artigos contrafeitos, 47.345 quilos de pescado, 4390 quilogramas de bivalves e 9836 euros em numerário.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Relativamente à fiscalização do trânsito, a GNR detectou 41.083 infracções, 13.951 excessos de velocidade, 1.906 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 1.777 relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização e 1.723 por falta de inspecção periódica obrigatória.

A GNR detectou também 245 infracções por falta ou incorrecta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, 1038 relacionadas com tacógrafos, 1031 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução e 842 por falta de seguro de responsabilidade civil.