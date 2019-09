Iniciativa Liberal quer extinção do cargo de representante da República

A candidatura do partido Iniciativa Liberal (IL) às eleições de 22 de Setembro na Madeira propõe no seu manifesto eleitoral o fim da figura do representante da República no arquipélago, no âmbito de uma revisão constitucional. A proposta de extinção da figura dos representantes nos arquipélagos da Madeira e dos Açores já tinha sido apresentada por outros partidos, quer à esquerda, quer à direita.

A Iniciativa Liberal propõe no seu programa “uma revisão constitucional que permita acabar com a figura do representante da República, pois a autonomia da Madeira não precisa de figuras tutelares nomeadas por Lisboa”. O partido quer “alargar o domínio da autonomia tendo sempre presente que os limites serão sempre os da soberania: negócios estrangeiros, defesa, justiça e segurança interna”.

Ainda no que diz respeito ao sistema político, a IL defende, no documento divulgado à comunicação social, a revisão da Lei Eleitoral da Madeira, para “criação de círculos uninominais e um círculo de compensação regional”, e o início de um processo junto da União Europeia “para que as autonomias portuguesas possam, quando e assim for entendido, passar a ser consideradas países e territórios ultramarinos”.

A candidatura encabeçada por Nuno Morna — técnico de informação e comunicações aeronáuticas, actor, encenador e promotor cultural — defende igualmente o começo do processo de reorganização administrativa, “preferencialmente por vontade de agregação das estruturas de poder local, ouvindo e promovendo a participação cidadã de todos os madeirenses”.

A IL apoia “uma democracia madura e representativa que transforme a Madeira facultando-lhe o necessário crescimento apoiado num Estado de direito tangível, com instituições eficazes e independentes e uma governação responsável, de modo a que todos os madeirenses se sintam seguros e protegidos”.

No entender do partido, o novo hospital do Funchal — uma importante obra na região, há muito reivindicada — “deverá ser uma unidade cirúrgica de ponta, de rotação rápida e de prestação de consultas externas de especialidade mais específicas que não possam ser feitas nos centros de saúde"”.

O turismo surge neste manifesto como “actividade estratégica e fundamental”, em que o produto Madeira é definido a partir de três cores — o azul do mar, o verde da natureza e o preto do vulcanismo —, “de escala pequena (micro), com temperatura amena e bom tempo, geograficamente em África mantendo o outro pé na Europa e cheia de ADN turístico”.

O IL defende o reforço do apoio à economia azul, considerando ser urgente que as instituições ligadas ao mar “integrem activamente o cluster português que se reúne em volta do Fórum Oceano, bem como de organizações internacionais de interesse ligadas à área”.

“Uma sociedade educada, culta e inclusiva, onde os valores da liberdade, equidade, justiça e solidariedade sejam considerados essenciais ao bem-estar social de todos"; “um ambiente saudável que valorize a herança natural e cultural"; e a “promoção de uma economia sustentável e ética construída sobre alicerces sólidos que busquem um equilíbrio entre lucro e justiça social, de modo a salvaguardar o presente e a perspectivar o futuro”, são outras premissas do manifesto do partido.

Agricultura, florestas, meio ambiente, água, pescas, energia, modernização administrativa, infra-estruturas e obras públicas, cultura, desporto e lazer são outras áreas que a candidatura quer ver dinamizadas na região.

Concorrem às eleições regionais de 22 de Setembro 17 listas Partido Social Democrata (PPD/PSD)

Bloco de Esquerda

Partido Socialista

CDS-PP

CDU (PCP/PEV)

Pessoas-Animais-Natureza (PAN)

Aliança

Partido da Terra (MPT)

Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses (​PCTP/MRPP)

Iniciativa Liberal

Partido Trabalhista Português (PTP)

Partido Unido dos Reformados e Pensionistas (PURP)

Juntos Pelo Povo

Reagir - Incluir - Reciclar (RIR)

Chega

Partido Nacional Renovador

Partido Democrático Republicano (PDR)