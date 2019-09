“Não quero diminuir a exigência que o PCP sempre pôs nesta relação”, disse António Costa

“O senhor deixou claro que gostou mais de trabalhar com um do que com outro”. Clara de Sousa, que nesta segunda-feira moderou o debate entre António Costa (PS) e Jerónimo de Sousa (PCP) - o primeiro debate das legislativas, na SIC -, começou pela questão que irritou os bloquistas nos últimos tempos: as diferenças de relacionamento do PS com os parceiros de solução governativa, PCP e BE. A jornalista quis saber porque é que António Costa considerou mais fácil trabalhar com o PCP, mas o primeiro-ministro fugiu à polémica. “Nunca disse que era mais fácil, disse sempre que não seria justo fazer comparações. Não quero diminuir a exigência que o PCP sempre pôs nesta relação”, disse o primeiro-ministro.

Minutos antes, a SIC recuperara declarações recentes de ambos os líderes, a maior parte das quais elogiosas. António Costa surgiu a falar na grande “maturidade institucional do PCP”, no facto de “ter governado grandes câmaras" e de ser um “partido de massas” que “não vive na angústia de ter de ser notícia todos os dias ao meio-dia”. Jerónimo apareceu a elogiar António Costa por ser uma pessoa que sabe “distinguir o essencial do acessório”, que “procura a solução e não o problema”. O comunista sublinhou ainda a “paciência revolucionária" que por vezes era necessária para fazer vingar a solução governativa. Já Costa referiu-se à sua própria “paciência reformista” que, combinada com a de Jerónimo de Sousa, fez com que a “geringonça” funcionasse.

Num debate crispação, em que os dois candidatos coincidiram na escolha da cor da gravata (vermelha), nem as declarações sobre a legislação laboral foram acesas. O comunista criticou o facto de as alterações ao código de trabalho terem sido aprovadas com a direita e repetiu que “para cada posto de trabalho permanente deve haver um posto de trabalho efectivo”. Mas António Costa explicou, verbalizando o respeito que tem pelo facto de o PCP defender que se podia ter ido mais longe, que “esta é a primeira legislação que em vez de comprimir os direitos alarga os direitos dos trabalhadores”. E acrescentou que as empresas têm de perceber que, “se querem ser competitivas a vender, têm de ser competitivas a contratar”.

Depois de citar dados sobre a criação de emprego nos últimos quatro anos, o primeiro-ministro disse: “Olhe, é também resultado do trabalho de Jerónimo de Sousa”. Pouco antes, Costa havia dito que só o PS assume a responsabilidade por todos os resultados da governação.

Os debates que irão sentar frente-a-frente os líderes partidários candidatos às legislativas de 6 de Outubro arrancam esta segunda-feira. Nas próximas semanas, e até ao final do mês, os partidos com assento parlamentar vão discutir as suas propostas eleitorais nos canais televisivos — em canal aberto e por cabo. Esta segunda-feira, o frente-a-frente acontece entre Jerónimo de Sousa e António Costa e poderá ser visto na SIC. É o primeiro de 13 debates a dois, que se prolongam até 23 de Setembro.

