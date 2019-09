António Capucho regressa ao PSD

O PSD anunciou nesta segunda-feira que António Capucho “vai regressar ao partido que ajudou a fundar em 1974”, tendo a sua nova ficha de militante “dado entrada na sede do PSD”.

António Capucho foi expulso do partido em 2014, depois de ter apoiado Marco Almeida à Câmara de Sintra, o mesmo candidato que o PSD viria a apoiar quatro anos mais tarde para a mesma autarquia, onde Marco Almeida tinha sido vice-presidente de Fernando Seara.

Este militante histórico do PSD começou por ser secretário-geral adjunto com Sá Carneiro, foi, depois, deputado à Assembleia da República, eurodeputado, vice-presidente do Parlamento Europeu, secretário-geral do PSD, vice-presidente da Comissão Política Nacional e também líder da bancada parlamentar social-democrata.

Foi ainda, por diversas vezes, membro do Governo, como secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, ministro da Qualidade de Vida e, mais tarde, ministro dos Assuntos Parlamentares.

Foi, ainda, presidente da Câmara de Cascais e membro do Conselho de Estado.

Manteve-se afastado da acção política durante os últimos anos, mas, diz o PSD, “sempre com espírito crítico”. E, acrescenta: “manifestou a vontade de regressar ao PSD com a eleição de Rui Rio para a presidência do partido”.

“António Capucho faz parte da história do PPD/PSD ao qual regressa agora, para contribuir com a sua experiência política e pessoal na construção de um projecto para o futuro do país”, acrescenta a nota social-democrata.