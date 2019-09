Salários e direitos dos trabalhadores em Portugal

Os salários em Portugal têm vindo, desde os anos oitenta do século passado, a perder face ao total dos rendimentos. Isto significa que as entidades patronais têm vindo sempre a lucrar na distribuição dos rendimentos. A principal causa está na Concertação Social (CS) que, por regra, junta o patronato, os governos e a UGT nos acordos que sistematicamente assinam com o voto contra da CGTP. Há quem diga que a CGTP se recusa a assinar quaisquer acordos na CS, só que esses acusadores não dizem que em resultado desses acordos os trabalhadores portugueses têm vindo sempre a perder nos salários e direitos.

Ainda agora os diplomas que o Presidente da República assinou têm cláusulas que mais uma vez vêm tirar direitos aos trabalhadores e portanto favorecem os patrões. Outro aspecto a considerar são os pretextos para essas leis, como a flexibilidade laboral que permite quase tudo aos patrões em desfavor dos trabalhadores, sempre com a justificação da competitividade da economia portuguesa. Todos sabemos que os trabalhadores portugueses, apesar de trabalharem mais horas do que quaisquer outros europeus, a sua produtividade é mais baixa. Isto significa que o excedente não foi investido na produtividade mas na distribuição de dividendos aos accionistas e patrões. Um governo democrático não deveria nunca juntar-se aos patrões nesta tarefa. Não é por acaso que, quer o PSD quer o CDS e o PS, tanto defendem a CS.

Reboleira, Mário Pires Miguel

Olhos

Depois de ter escrito no PÚBLICO de 30 de Julho passado um pequeno texto sobre a deficiência dos jovens até aos 24 anos só por usarem óculos, nunca pensei que deveria voltar ao assunto. Mas pelo que tenho visto, os médicos oftalmologistas estão a ser massacrados e até obrigados a passarem um atestado ou qualquer outro documento a pedido dos pais das crianças que usam óculos como deficientes. Claro que como, oftalmologista ou simplesmente médico, não posso recusar um documento desses a um doente que na verdade sofre verdadeiramente de uma deficiência. Trabalhei cerca de 40 anos em Medicina Legal e não têm conta os documentos que passei a doentes que infelizmente estavam deficientes pelas mais diversas patologias clínicas ou sequelas de acidentes de que foram vítimas. E nunca deixei de nesses dias à noite, já com a cabeça no travesseiro, adormecer na maior das tranquilidades. Agora passar o tal documento, que felizmente ainda não me passou pelas mãos, só para o Estado dar 64 euros a um jovem que usa óculos, de certeza não adormeceria nessa noite tranquilamente.

E só para terminar, pergunto em que livros está descrita uma deficiência que fica completa e definitivamente curada no dia em que a vítima faz os seus 24 anos sem qualquer tipo de tratamento. Mesmo invocando-se este e aquele decreto-lei de que por aí se vai falando, a minha ética profissional concede-me o direito, e porque não o dever, do não cumprimento dessa legislação. Pois é o que farei e, desculpem-me, mas volto a dizer que não é essa atitude que me vai tirar o sono nessa noite.

Manuel Pinho Rocha, Porto