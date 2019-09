“És um gender?” O impacto das narrativas anti-género pela Europa

No episódio desta semana do programa Do Género, falamos sobre o impacto dos movimentos contra a chamada “ideologia de género”, que estão a ganhar força na União Europeia e ameaçam os direitos das pessoas LGBTI, saúde sexual e reprodutiva das mulheres e estudos de género.

Ouça as histórias dos activistas búlgaros Monika Pisankaneva, fundadora do Bilitis Resource Center (a associação LGBTI há mais tempo a actuar no país) e Dimitar Pizhev, da Glas Foundation; o jornalista Roman Imielski, editor da secção Nacional do jornal polaco Gazeta Wyborcza, e a croata Natasa Biselic, especialista em saúde e direitos sexuais e reprodutivos do CESI - Centro para Educação, Aconselhamento e Investigação.

Subscreva o programa Do Género no iTunes, SoundCloud, Spotify ou nas aplicações para podcasts. Descubra outros programas em publico.pt/podcasts.​