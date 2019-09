Furacão Dorian causa “impacto catastrófico” nas Bahamas

O furacão Dorian atingiu o arquipélago das Bahamas esta segunda-feira, deixando um forte rasto de destruição. Os ventos, com velocidade superior a 300 quilómetros por hora, destruíram pelo menos 13 mil casas em várias ilhas, deixando a população sem condições de acolhimento adequadas.

Os efeitos do Dorian começaram a fazer-se sentir na ilha da Grande Bahama por volta das 5h (mais cinco em Portugal continental), com rajadas de vento a registarem uma velocidade de 322 quilómetros por hora, segundo o National Hurricane Center (NHC).

A passagem do furacão causou “danos extensos” nas ilhas da Grande Bahama e Abaco, segundo a avaliação da Cruz Vermelha, diz a CNN. Pelo menos 13 mil casas foram destruídas ou ficaram muito danificadas e a população enfrenta uma forte carência de alojamento e água potável.

“Ainda não temos uma imagem completa do que aconteceu, mas é claro que o furacão Dorian teve um impacto catastrófico”, afirmou o director do Centro de Operações de Emergência da Cruz Vermelha, Sune Bulow.

Não há ainda qualquer balanço oficial de vítimas, mas dois jornais das Bahamas dizem que uma criança de oito anos morreu afogada na ilha de Abaco.

As autoridades antecipam um “enfraquecimento gradual” do furacão, mas é esperado que o Dorian se mantenha com muita força “durante os próximos dias”, segundo o NHC.

Na terça-feira, o furacão deve atingir a costa leste da Florida (EUA), onde o governador já ordenou evacuações. As autoridades da Carolina do Sul e da Geórgia também emitiram ordens de evacuação das populações nas regiões costeiras. Ao todo, mais de um milhão de pessoas foram retiradas das suas casas para locais mais seguros.

O Dorian, de nível 5 de intensidade – o valor mais elevado na escala de Saffir-Simpson que mede a velocidade do vento – é o segundo furacão mais poderoso no Oceano Atlântico desde que há registos, diz a Reuters. A sua passagem pelo território norte-americano levou o Presidente Donald Trump a cancelar uma viagem à Europa.