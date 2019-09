Boris Johnson lança último aviso a deputados rebeldes e deixa no ar eleições antecipadas

A tensão foi aumentando ao longo desta segunda-feira no Reino Unido, à medida que se aproximava a declaração ao país do primeiro-ministro, Boris Johnson, marcada para as 18h. Mas quando o momento chegou, poucos minutos depois da hora, ficou a sensação de uma ameaça não concretizada: ao contrário do que se ia lendo nos jornais britânicos, Johnson não anunciou que vai propor eleições antecipadas ainda esta semana, mas é cada vez mais claro que será esse o desfecho se o Parlamento travar, na terça-feira, a hipótese de um “Brexit” sem acordo.

