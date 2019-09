Boris Johnson chama ministros e pode convocar eleições antecipadas

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, convocou uma reunião do seu Conselho de Ministros para a tarde desta segunda-feira, a partir das 17h. Não se sabe que temas vão ser discutidos, mas os media britânicos dizem que a convocação de eleições antecipadas é uma das possibilidades.

Nesse cenário, Boris Johnson poderia levar a votos no Parlamento, na quinta-feira, uma moção para antecipar as legislativas que estão marcadas para Maio de 2022. Em teoria, os britânicos poderiam ir a votos, o mais cedo possível, no dia 17 de Outubro, após os 25 dias de campanha exigidos por lei.

Para ter o apoio de pelo menos dois terços do Parlamento, essa moção teria mesmo de garantir a realização de eleições antes do dia 31 de Outubro – o prazo final para a saída do Reino Unido da União Europeia. Mas alguns deputados que se opõem ao “Brexit” temem que Boris Johnson se comprometa agora a marcar eleições para as próximas semanas e que depois adie a data, segundo o jornalista da ITV News Paul Brand.

Ultimato aos opositores do “Brexit” sem acordo

No sábado, o editor de política da revista britânica The Spectator, James Forsyth, disse que Boris Johnson lançou um ultimato aos deputados do Partido Conservador que se opõem a um “Brexit” sem acordo com a UE: ou se abstêm de apoiar uma proposta de lei que impeça essa saída desordenada, ou ficarão de fora das listas do partido nas próximas eleições, perdendo a hipótese de renovarem os seus mandatos no Parlamento.

Mas não é certo que essa pressão dê os resultados esperados por Boris Johnson: os deputados conservadores que receiem ficar fora do Parlamento se fizerem frente ao primeiro-ministro podem não ser suficientes para garantir que o Governo continue a controlar todo o processo.

O objectivo de Boris Johnson é fazer com que o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, não consiga somar os votos da oposição aos votos dos conservadores que se opõem a um “Brexit” sem acordo, numa tentativa de travar a hipótese de uma saída desordenada esta terça-feira.

Segundo o deputado conservador David Gauke, um dos que se opõem a um “Brexit” sem acordo, Johnson está mesmo a forçar os deputados rebeldes a votarem contra a posição do Governo. Dessa forma, diz Gauke ao Financial Times, o primeiro-ministro poderá então convocar eleições antecipadas e afastar todos os deputados do Partido Conservador que se opõem a um “Brexit” sem acordo – e substituí-los no Parlamento por deputados que concordem com a posição do Governo.

Na semana passada, Johnson decidiu suspender a sessão do Parlamento britânico que está a decorrer desde o Verão de 2017. Com essa iniciativa, autorizada pela rainha de Inglaterra, os trabalhos do Parlamento vão ser suspensos mais de um mês, entre 10 de Setembro e 14 de Outubro.

O primeiro-ministro disse que o objectivo é antecipar a apresentação do seu programa de Governo, com promessas de mais financiamento para o sistema nacional de saúde e de redução da criminalidade. Mas os críticos acusam-no de querer tirar tempo aos deputados para se unirem e travarem a hipótese de um “Brexit” desordenado, deixando-lhes apenas dois períodos para chegarem a um acordo que escapou em oito meses de discussões: entre esta terça-feira e a segunda-feira da próxima semana, e depois entre os dias 15 de Outubro e 30 de Outubro.

Se Boris Johnson decidir marcar eleições antecipadas na reunião de Conselho de Ministros desta segunda-feira, é porque terá a indicação de que há mesmo uma maioria de deputados a postos para travar o “Brexit” sem acordo.

E, se isso acontecer, antecipar as eleições seria uma forma de o Governo tentar manter o controlo do processo – as sondagens dão ao Partido Conservador uma vitória no caso de eleições antecipadas, embora com minoria, o que é suficiente para manter a situação tal como está, incerta e com todas as opções de saída em cima da mesa.

Por outro lado, Corbyn poderia apresentar uma moção de censura, esta semana, e tentar garantir o apoio de deputados conservadores descontentes com Boris Johnson para ser nomeado primeiro-ministro. E, dessa forma, propor e ver aprovado um novo pedido de alargamento do prazo de saída a Bruxelas.